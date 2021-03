Mais qui sont les «winners» et les «loosers» du Covid?

Ne croyez pas (trop) à une réouverture le 22 mars

Franchement, on regarde les chiffres du Covid en Suisse et on n'y croit pas trop à cette idée d’assouplissements (alors qu’on aimerait bien…). On pose les choses les unes après les autres pour bien saisir la situation.

Vendredi 12 mars, le Conseil fédéral a ouvert la porte a une nouvelle phase d’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus dès lundi prochain. Confirmation le 19 mars, sauf si…

Dans sa communication, l’exécutif fédéral évoque les quatre indicateurs qu’il prendra en compte pour aller de l’avant ou non. Surtout, il indique qu’il tiendra compte d’une éventuelle péjoration de la situation.

Ce qui semble malheureusement être le cas quand on entend l’Office fédéral de la santé …