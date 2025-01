Donald Trump et le bitcoin poursuivent leur idylle. keystone/imago

Le bitcoin atteint de nouveaux sommets avant l'investiture de Trump

La plus célèbre des cryptomonnaies a atteint un nouveau record avec une valorisation à plus de 109 000 dollars. D'autres surprises sont à prévoir sur le marché des devises numériques.

Plus de «Economie»

Le bitcoin repartait à la hausse lundi matin, à quelques heures de l'investiture de Donald Trump à Washington, après un passage dans le rouge. La reine des devises numériques a même atteint un record historique à plus 109 000 dollars.

Vers 08h30, le bitcoin prenait encore 3,28% à 108 572,96 dollars, après avoir chuté de 0,9% à 102'626 dollars une heure plus tôt et inscrit dans la foulée une nouvelle marque de référence à 109 114,88 dollars.

Le marché des devises numériques est en effet marqué par un regain volatilité depuis le lancement dans la nuit de vendredi à samedi de la nouvelle cryptomonnaie de Donald Trump.

Quelque 200 millions de jetons de cette devise numérique ont été mis sur le marché, avec un succès fulgurant. Vers 08h30, le «Trump» s'échangeait en hausse de 52,66% à 58,09 dollars.

«L'introduction par Donald Trump de sa propre monnaie peut être considérée comme une déclaration d'amour à l'industrie. Il est fort possible que les valeurs numériques soient en tête de la liste des priorités au début de son mandat», commente Timo Emden, analyste d'Emden Research.

La première semaine de la présidence de Donald Trump devrait apporter son lot de surprises, estime de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste de la banque Swissquote. «Les petites et moyennes capitalisations ont déjà rebondi, l'énergie et les finances ont surperformé et les cryptomonnaies ont atteint le ciel», écrit-elle dans un commentaire. (jzs/ats)