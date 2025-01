Quelque 200 millions de jetons de la cryptomonnaie de Trump ont été mis sur le marché. Image: www.imago-images.de

Le «meme coin» de Trump poursuit son envol

Le républicain, qui s'apprête à être investi président, a lancé sa propre cryptomonnaie ce week-end. Les jetons mis en circulation vaudraient actuellement 34 milliards de dollars.

Le cours de la nouvelle cryptomonnaie de Donald Trump, lancée quelques heures plus tôt, a poursuivi sa hausse dimanche, au point de valoriser le montant détenu par le président élu et ses associés à plus de 35 milliards de dollars.

Quelque 200 millions de jetons (unités) de cette devise numérique ont été mis sur le marché depuis vendredi. Le solde, soit 800 millions d'unités, doit être émis dans les trois ans et sera entièrement attribué à Donald Trump et ses partenaires dans ce projet.

Dimanche vers 22H00 GMT (23h heure suisse), le Trump, nom de cette nouvelle monnaie électronique, valait environ 45 dollars, ce qui portait sa capitalisation à 9 milliards.

A ce prix, les 800 millions de jetons à tomber dans l'escarcelle Trump vaudraient 34 milliards de dollars, portant la fortune du président élu aux portes des 20 plus importantes des Etats-Unis.

En l'état et avant la possible comptabilisation de cette nouvelle manne, le site du magazine Forbes évalue le patrimoine de Donald Trump à 6,7 milliards de dollars.

Actif purement spéculatif

A l'exception des «stablecoins», devises numériques adossées à des monnaies classiques, comme le dollar, les cryptomonnaies ont des valorisations souvent extrêmement volatiles et il n'est pas rare que leur prix s'effondre, en particulier dans le cas de «meme coins». Le Trump est d'ailleurs monté jusqu'à 75 dollars, avant de se replier.

Le futur chef de l'Etat a présenté cette nouvelle devise numérique comme un «meme coin». Ce dernier est une cryptomonnaie destinée à capitaliser sur l'engouement populaire autour d'une personnalité, d'un mouvement ou d'un phénomène viral sur internet.

Le «meme coin» n'a pas d'utilité économique ou transactionnelle et est souvent identifié comme un actif purement spéculatif.

Revirement radical de Trump

Dimanche, c'est la future Première dame, Melania Trump, qui a, à son tour, mis en ligne sa propre cryptomonnaie, baptisée Melania.

Initialement opposé aux cryptomonnaies, Donald Trump a opéré un revirement radical durant sa récente campagne présidentielle, au point de s'en faire le champion. Il a promis de favoriser le développement de ce secteur, notamment via un allègement de la régulation.

Avant la création de sa propre devise numérique, des entrepreneurs associés à Donald Trump avaient mis en ligne, mi-octobre, une plateforme de cryptomonnaies, baptisée World Liberty Financial. (jzs/ats)