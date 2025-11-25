ciel couvert
Donald Trump

Bitcoin: la famille Trump a perdu un milliard de dollars

epa12510943 United States President Donald J Trump waits to welcome Prime Minister of Hungary Viktor Orban at the West Wing Lobby entrance of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2025. ...
Le «crypto krach» coûte cher à Donald TrumpImage: EPA CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POO

Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars

La chute du marché des cryptomonnaies fait mal au président américain et à son entourage, qui voient leur fortune s'éroder. Explications.
25.11.2025, 14:2825.11.2025, 14:28

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump aurait déjà doublé sa fortune. Ses différents investissements dans les cryptomonnaies y sont pour beaucoup.

Début septembre, la fortune du président américain et de sa famille était estimée 7,7 milliards de dollars, relate Bloomberg. Mais moins de deux mois après, celle-ci semble décliner, s'élevant à l'heure actuelle à quelque 6,7 milliards de dollars.

Comment Trump a doublé sa fortune depuis qu'il est président

Selon le média économique, la stratégie du clan dans les monnaies numériques accuse le coup. Il rappelle que leur société médiatique Trump Media & Technology Group Corp a massivement investi dans les cryptomonnaies ces derniers temps, avec notamment l'achat de plus de 11 500 bitcoins.

Le récent «crypto krach» fait toutefois souffrir l'action de l'entreprise. Selon Bloomberg, sa valeur a atteint un «niveau historiquement bas» la semaine dernière, son principal actionnaire, Donald Trump voyant sa participation chuter de 800 millions de dollars.

Coup dur pour les fils Trump

Bloomberg donne une autre explication pour expliquer le recul financier du clan Trump. Celle-ci est à chercher du côté de Donald Jr et Eric Trump, les fils du président américain.

Donald Trump Jr. and Eric Trump attend the meeting between President Donald Trump and European Commission President Ursula von der Leyen at the Trump Turnberry golf course in Turnberry, Scotland Sunda ...
Donald Trump Jr et Eric TrumpImage: AP

D'après l'agence, chacun d'eux détient 7,5% de la société de minage de bitcoins American Bitcoin, dont l'action s'est effondrée suite à la méforme de la célèbre cryptomonnaie. D'après Bloomberg, leur participation a chuté de moitié, passant de 630 millions de dollars à près de 300 millions de dollars.

Voici ce que cache la chute du Bitcoin

Parmi les autres raisons de cette baisse de fortune, on retrouve finalement la dépréciation des memes coins à l'effigie des membres de la famille présidentielle américaine. Selon Bloomberg, ces jetons ont perdu plus de 90% de leur valeur depuis leur lancement. (jzs)

