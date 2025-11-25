Le «crypto krach» coûte cher à Donald Trump Image: EPA CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POO

Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars

La chute du marché des cryptomonnaies fait mal au président américain et à son entourage, qui voient leur fortune s'éroder. Explications.

Plus de «Economie»

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump aurait déjà doublé sa fortune. Ses différents investissements dans les cryptomonnaies y sont pour beaucoup.

Début septembre, la fortune du président américain et de sa famille était estimée 7,7 milliards de dollars, relate Bloomberg. Mais moins de deux mois après, celle-ci semble décliner, s'élevant à l'heure actuelle à quelque 6,7 milliards de dollars.

Selon le média économique, la stratégie du clan dans les monnaies numériques accuse le coup. Il rappelle que leur société médiatique Trump Media & Technology Group Corp a massivement investi dans les cryptomonnaies ces derniers temps, avec notamment l'achat de plus de 11 500 bitcoins.

Le récent «crypto krach» fait toutefois souffrir l'action de l'entreprise. Selon Bloomberg, sa valeur a atteint un «niveau historiquement bas» la semaine dernière, son principal actionnaire, Donald Trump voyant sa participation chuter de 800 millions de dollars.

Coup dur pour les fils Trump

Bloomberg donne une autre explication pour expliquer le recul financier du clan Trump. Celle-ci est à chercher du côté de Donald Jr et Eric Trump, les fils du président américain.

Donald Trump Jr et Eric Trump Image: AP

D'après l'agence, chacun d'eux détient 7,5% de la société de minage de bitcoins American Bitcoin, dont l'action s'est effondrée suite à la méforme de la célèbre cryptomonnaie. D'après Bloomberg, leur participation a chuté de moitié, passant de 630 millions de dollars à près de 300 millions de dollars.

Parmi les autres raisons de cette baisse de fortune, on retrouve finalement la dépréciation des memes coins à l'effigie des membres de la famille présidentielle américaine. Selon Bloomberg, ces jetons ont perdu plus de 90% de leur valeur depuis leur lancement. (jzs)