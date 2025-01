Trump est de retour et suscite déjà des remous planétaires

Plus tôt, il avait annoncé ses dernières mesures de grâce présidentielle. L'un des bénéficiaires, à titre posthume, est le Jamaïcain Marcus Garvey, un militant noir des droits civiques, et une figure centrale du mouvement rastafari. (jzs/ats)

L'ancien promoteur immobilier et homme d'affaires, auquel la Constitution interdit de faire plus de deux mandats, goûtera encore une fois dimanche à une ambiance de campagne et l'adulation de ses partisans.

Donald Trump, quelques heures avant de devenir formellement le commandant en chef de la plus puissante armée du monde, a porté sa main droite gantée de noir à sa tempe pour faire un salut militaire pendant que retentissait la sonnerie aux morts, sous un ciel bas et gris.

La toute-puissance de Trump a des limites

A la veille de son entrée en fonction, le président réélu des Etats-Unis semble au sommet de sa puissance.

Depuis le 5 novembre, le monde politique tout entier semble n'avoir plus qu'une seule et même activité: attendre Donald Trump. Le dénouement des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, mais aussi l'avenir de l'économie et de l'ordre mondial. Tous semblent dépendre des caprices imprévisibles de celui qui réintégrera la MaisonBlanche le 20 janvier.