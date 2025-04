Les bourses suisse et européennes s'effondrent face à Trump

Vent de panique en bourse face aux taxes douanières de Trump. keystone/shutterstock

Les bourses suisse et d'Europe s'effondrent face à Trump

Les places financières du Vieux continent sont en chute libre à leur ouverture ce lundi matin sur fond de droits de douane américains.

La Bourse suisse trébuchait dès les premiers échanges lundi. Le SMI cédait d'emblée 6,6% et s'enfonçant loin sous les 11 000 points, sur fond de droits de douane américains, de réplique chinoise et de préparatifs de riposte européenne. A 10 854 points, l'indice phare de la place zurichoise touchait un plus bas depuis fin 2023.

Le reste du Vieux continent n'était guère mieux loti. Patis abandonnait 6,5% quand Francfort dégringolait de près de 10%.

La Chine riposte, l'Europe prépare sa réponse

Un mouvement de panique s'est emparé des investisseurs du monde entier, après l'annonce mercredi soir par le président américain Donald Trump d'importants droits de douane. L'UE s'est vu imposer des droits supplémentaires de 20%, la Chine au total de 54% et la Suisse de 31%.

Alors que la Chine a déjà riposté en annonçant des taxes supplémentaires de 34% sur les importations américaines, les dirigeants européens ont multiplié les contacts au cours du week-end avant une réunion lundi à Luxembourg des ministres du Commerce extérieur de l'UE pour préparer «la réponse européenne aux Etats-Unis».

«Les principaux indices américains ont poursuivi leur chute vendredi après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti que les retombées économiques de l'escalade de la guerre commerciale pourraient être pires que prévu», rappelle le spécialiste en placement de Mirabaud Banque, John Plassard.

«Si vous vous demandez où vont les capitaux, ils se dirigent vers les obligations d'Etat américaines, allemandes, japonaises et australiennes», étaye Ipek Ozkardeskaya. Selon l'analyste de Swissquote, «nous allons assister à d'incroyables opportunités d'achats ces prochaines semaines», appelant à «garder son calme» car «les marchés finissent toujours par rebondir». (jzs/ats)