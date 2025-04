Les taxes de Trump font plonger le bitcoin

«Les cryptovaleurs sont une classe d'actifs à haut risque et en partie corrélées aux marchés boursiers traditionnels généralement abandonnés en période d'incertitude», explique Timo Emden, analyste chez Emden Research. Cependant, «l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait être un soutien et empêcher des pertes plus importantes». (jzs/ats)

La principale devise électronique bitcoin était largement délaissée par les investisseurs lundi, chutant sous la barre des 80 000 dollars. Après l'annonce de droits de douane massifs du gouvernement américain et les craintes de ripostes des principaux partenaires commerciaux, le goût n'est plus aux actifs risqués.

Ce couple suisse figure dans le top 50 des plus riches du monde

La liste 2025 des milliardaires du magazine Forbes vient tout juste de sortir du four. On vous déroule les noms des plus grosses fortunes de la planète, et notamment des deux Suisses qui figurent dans le top 50.

Ah, les milliardaires... Un spécimen rare que vous avez de plus en plus de probabilités de croiser au coin de la rue (ou, qui sait? Au détour d'un date Tinder). Depuis que Forbes se fait un malin plaisir de les recenser dans son classement, leur nombre a explosé: 140 en 1987, contre 3028 en 2025 - soit 247 de plus qu'un an plus tôt.