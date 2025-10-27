Le bitcoin grimpe à nouveau grâce à Trump

Le dialogue Trump–Xi fait fondre l’or et grimper le bitcoin. Image: Shutterstock

Donald Trump s’est dit confiant avant sa rencontre avec Xi Jinping. Cet optimisme fait reculer les valeurs refuges et stimule les actifs à risque, comme le bitcoin.

L'or et le dollar reculent lundi, l'apaisement des relations commerciales américaines avec ses partenaires asiatiques, dont la Chine, ayant érodé la demande en valeurs refuges et renforcé l'appétit pour les actifs perçus comme plus risqués, comme le bitcoin.

Donald Trump s'est montré résolument optimiste avant sa rencontre cruciale jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping, censée résoudre le différend commercial avec Pékin.

L’effet Trump: l’or plonge, le bitcoin s’envole. Keystone

«Je pense que nous allons trouver un accord» commercial, a ajouté le président américain. Trump doit également accueillir début novembre à Washington les dirigeants des cinq pays d'Asie centrale.

Lee Hardman, analyste chez MUFG, note que «les commentaires suggérant la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine», ainsi que la perspective d'une «amélioration des accords commerciaux avec d'autres pays asiatiques» ont «renforcé l'attrait pour le risque».

«L'optimisme règne»

Celui-ci avait déjà été attisé par la publication de l'inflation américaine vendredi dernier, qui a accentué les perspectives de baisses de taux. L'indice des prix à la consommation CPI a encore légèrement progressé en septembre dans la première économie mondiale, pour s'établir désormais à 3% sur un an, contre 2,9% un mois plus tôt. Mais les analystes tablaient sur une hausse un peu plus forte, à 3,1%.

Le marché estime qu'une coupe de 0,25 point de pourcentage des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) est quasiment assurée à l'issue de sa réunion mardi et mercredi, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch.

«L'optimisme règne quant à l'entrée dans une période propice à l'amélioration des relations commerciales et à la baisse des taux d'intérêt.» Joshua Mahony, d'Ebury, analyste chez Scope Markets

Vers 10h30 GMT (11h30 à Paris), le billet vert régressait de 0,08% par rapport à la monnaie unique européenne, à 1,1638 dollar, et perdait 0,23% face à la livre, à 1,3343 dollar. L'or, valeur refuge, s'enfonçait de 1,93% à 4033,50 dollars l'once.

A l'inverse, le bitcoin, considéré comme un actif volatil moins sûr, montait de 1,86% à 115.443,44 dollars. (jah/ats)