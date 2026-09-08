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Migros Online se réorganise sauf en Romandie

Le géant orange a annoncé mardi un vaste regroupement visant son offre de distribution et de commande en ligne.

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Migros a réuni ses deux centres de distribution en Suisse alémanique dédiés au commerce en ligne, en Argovie et à Bâle-Campagne, dans la région zurichoise. Celui d'Ecublens, qui dessert la Romandie, n'est pas concerné par cette restructuration.

Les sites de distribution de Bremgarten et Pratteln seront progressivement fermés et intégralement remplacés par le nouveau centre de Regensdorf, près de Zurich, qui vient d'être mis en service, a annoncé Migros mardi.

Gros investissement

Le montant de l'investissement dans ce nouveau site de 38 000 mètres carrés n'a pas été précisé dans le communiqué. Tous les salariés de Bremgarten et Pratteln se sont vu proposer un emploi «au moins similaire» à Regensdorf, qui compte jusqu'à 500 postes.

Le nouveau centre de Migros Online pourra traiter jusqu'à 7500 commandes par jour, l'assortiment bondissant de 12 500 à 21 000 produits.



Sur un chiffre d'affaires total de 31,9 milliards de francs en 2025 au niveau du groupe, Migros Online a réalisé des recettes de 362 millions auprès de quelque 250 000 clients. (jah/ats)