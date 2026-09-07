Depuis plusieurs années déjà, Valora tente de développer son réseau de distributeurs via la marque k kiosk (image d'illustration). Image: keystone

Selecta a un problème: ces nouveaux distributeurs débarquent en Suisse



Le groupe de kiosques Valora annonce un partenariat avec une jeune entreprise zurichoise pour moderniser ses distributeurs automatiques. Migros voit lui aussi du potentiel dans ce marché.



Benjamin Weinmann Suivez-moi

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En Suisse, quand on pense à des distributeurs de snacks, ce sont d'abord les machines rouges et blanches de Selecta — présentes dans les gares et autres lieux publics à travers tout le pays — qui viennent à l'esprit.

Mais, désormais, des concurrents misent sur le même modèle d'affaires: notamment le groupe Valora, connu jusqu'à présent pour ses enseignes Brezelkönig, K-Kiosk ou encore Avec.



Un nouveau partenariat

Depuis plusieurs années déjà, Valora tente de développer son réseau de distributeurs via la marque k kiosk. Mais la stratégie d'expansion a connu des ratés: l'entreprise prévoyait 300 automates d'ici fin 2022, mais n'en comptait au final que 120 début 2023.

A la fin de l'année dernière, une porte-parole évoquait vaguement «plusieurs centaines» d'automates en service, sans donner de précisions.



Comme l'écrivent nos confrères alémaniques de watson, Valora — propriété du groupe mexicain Femsa depuis 2022 — semble malgré tout croire en ses distributeurs de snacks. Car l'entreprise nouerait désormais un partenariat avec la jeune pousse zurichoise Boostbar, chargée de moderniser les automates et d'assurer leur réapprovisionnement.



Selon un communiqué, cette collaboration doit simplifier l'exploitation des automates, améliorer l'expérience client et poser «les bases d'une extension durable».

Valora pourra ainsi se concentrer davantage sur son cœur de métier. De son côté, Boostbar équipe les machines d'un nouvel écran numérique permettant de sélectionner plusieurs articles à la fois, et de mieux mettre en avant les marques. Fondée en 2020, la start-up avait levé 15 millions de francs il y a un an pour financer sa croissance.

Expansion dans les stations-service

«C'est en particulier dans les stations-service que nous voyons encore beaucoup de potentiel», déclare le CEO par intérim de Valora, Roger Vogt, sans toutefois avancer de chiffres précis ni d'objectifs pour les prochaines années.



Avec Volenergy — déjà partenaire de Valora et plus grand exploitant de stations-service de Suisse — «plusieurs nouveaux emplacements» sont prévus, notamment sur des sites qui ne disposaient jusqu'ici d'aucun shop ni offre de snacks. Volenergy a récemment repris le réseau autrichien de BP. Valora est elle aussi active dans le pays voisin.



Aujourd'hui, les automates Valora se trouvent surtout près des filiales K-Kiosk et Avec. Leur assortiment comprend snacks et boissons. Selon l'entreprise, préservatifs et tests de grossesse comptent parmi les articles les plus demandés.



Migros a son propre concept

Outre Selecta et Valora, Migros tente elle aussi sa chance dans ce secteur. Dans les régions économiques de Suisse orientale et de Zurich, le détaillant a récemment installé des automates oranges près de ses propres filiales.



L'idée: permettre aux passants, après la fermeture des magasins, de continuer à se procurer des produits Migros populaires — et cela aux mêmes prix qu'en magasin, donc nettement moins cher que chez le leader Selecta.

Les machines sont réapprovisionnées par le personnel des supermarchés Migros locaux. (aargauerzeitung.ch)