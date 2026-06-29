Image: www.imago-images.de

British American Tobacco: 5500 postes coupés dans le monde

Le géant du tabac annonce un «programme de transformation». Près de 9000 salariés sont impactés.

Plus de «Economie»

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5500 postes dans le monde dans le cadre d'un «programme de transformation» qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (641 millions de francs) d'ici 2028.

«D'ici la fin de l'année, nous prévoyons que ces changements auront conduit à une réduction d'environ 5500 postes à l'échelle mondiale», écrit dans un communiqué l'entreprise, ajoutant qu'«environ 3500 postes» ont par ailleurs «été transférés vers des partenaires stratégiques».

Cette restructuration affecte donc au total 9000 salariés, soit environ 20% des 47 000 employés de BAT, qui possède notamment les cigarettes Lucky Strike et Dunhill.

Une tendance «préoccupante»

Baptisé Fit2Win, le plan de l'entreprise, lancé en 2025, vise à la rendre «plus agile, disciplinée en matière de coûts et innovante», selon le communiqué. Avec ce programme, elle entend nouer «des partenariats plus étroits avec des entreprises de premier plan dans les domaines des technologies et des services aux entreprises, tout en rationalisant ses activités», est-il ajouté.

«British American Tobacco est la dernière entreprise en date à intensifier l'usage de la technologie pour aider son activité», souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

«L'ampleur de ces réductions est révélatrice de l'époque et cette tendance est préoccupante pour la santé du marché du travail»

Reconnaissant que ces changements «touchent de nombreux collègues», le directeur général de BAT, Tadeu Marroco, explique dans le communiqué vouloir «les accompagner dans cette transition avec attention et respect», insistant sur son ambition de créer une entreprise «plus simple et plus rapide».

Le titre perdait environ 1,70% lundi en milieu de matinée à la Bourse de Londres. (jzs/ats/afp)