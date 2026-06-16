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Cicor va supprimer 220 emplois

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Le siège de Cicor, à Bronschhofen (SG).Keystone

Ce géant suisse va sabrer 220 emplois

La société st-galloise Cicor vend son site de production en Tunisie. Des dizaines de postes vont passer à la trappe.
16.06.2026, 10:2116.06.2026, 10:21

Cicor lance une vaste réorganisation de ses activités, avec à la clé la cession de son site de production en Tunisie et la suppression de quelque 220 postes au niveau du groupe. Le fabricant de composants électroniques confirme toutefois ses objectifs pour 2026.

«Cicor prend des mesures ciblées pour accélérer l'amélioration de ses marges et renforcer ses performances opérationnelles», a expliqué mardi la société st-galloise dans un communiqué. Les activités de Cicor en Afrique du Nord seront réunies à Berrechid et Temara au Maroc.

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Concrètement, la firme va vendre pour 1,3 million d'euros son site de production en Tunisie, comptant 90 employés. L'opération doit être validée en juin et aura un impact de 300 000 francs au niveau du bénéfice net.

Le groupe va également transférer ses activités genevoises reprises à Mercury Systems à Newport au Royaume-Uni et à son siège de Bronschhofen. Les activités de fabrication d'outillages seront déplacées de Singapour à Batam en Indonésie.

Des coûts de 5 millions de francs

D'autres mesures sont à l'ordre du jour: les capacités du site suisse de Wangs doivent être renforcées et des redondances dans la direction en Suisse, en Allemagne et en France ont été ajustées. Au total, ces décisions vont conduire à la suppression d'environ 220 postes, soit 5% des effectifs du groupe.

Cette restructuration va engendrer des coûts autour de 5 millions de francs, dont la majorité ont été comptabilisés au premier semestre 2026, mais améliorer le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 10 millions par an. Au premier semestre, la marge Ebitda ajustée doit s'établir entre 5-9% avant d'accélérer au-delà de 10% en seconde partie d'année.

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La direction a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour 2026, disant tabler sur un chiffre d'affaires entre 700 millions et 750 millions de francs et un Ebitda ajusté de 70 millions à 80 millions. (jzs/ats)

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