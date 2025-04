Les faillites atteignent un record en Suisse (surtout dans un canton riche)

En 2024, la Suisse a enregistré un record de 17 036 faillites, un chiffre plus que doublé depuis le début des années 1990.

Le nombre de procédures de faillites a augmenté pour la quatrième année consécutive en Suisse, atteignant en 2024 un chiffre record de 17 036 cas, a fait savoir mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les faillites ont ainsi plus que doublé dans le pays depuis le début des années 1990.

Les procédures de faillites ouvertes à l'encontre de sociétés et de personnes dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ont précisément progressé de 10,3% par rapport à 2023, un chiffre qui ne cesse de croître depuis 2021, indique l'OFS dans un communiqué.

La croissance du nombre de faillites est la plus marquée dans le canton de Zoug. Image: Shutterstock

La croissance du nombre de faillites est la plus marquée dans le riche canton de Zoug (+31,0%), suivie du Tessin (+25,5%), tandis que Bâle-Campagne (+23,6%) complète le trio de tête.

Aucun canton n'a connu une baisse spectaculaire des ouvertures de faillites entre 2023 et 2024, mais dans cinq d'entre eux, le nombre de cas a quand-même été inférieur en 2024. Il s'agit des cantons de:

Fribourg (-20 cas).

Jura (-15).

Glaris (-7).

Appenzell Rhodes-Extérieures (-2).

Appenzell Rhodes-Intérieures (-1).

Les dissolutions de sociétés en raison de carences dans l'organisation, considérées à part des faillites selon la LP, ont crû à un rythme similaire (+10,4%) à celui des ouvertures de faillites, précise l'OFS.

Des pertes financières en repli

Les clôtures de procédures de faillites se sont pour leur part élevées à 16 550 cas, en progression de 5,3% sur un an, ce qui représente également «un record» et «la conséquence logique de la forte hausse du nombre de faillites ouvertes en 2024 et dans les années précédentes», note-t-il.

Le montant des pertes financières résultant de la clôture de procédures de faillites ordinaires et sommaires a par contre diminué pour la quatrième année consécutive. En 2024, ces procédures ont débouché sur une perte d'environ 1,5 milliards de francs suisses, soit environ 550 millions de moins que l'année antérieur. Les statisticiens expliquent:

«Ce fort recul (-26,5%) marque le niveau le plus bas jamais observé. Ce chiffre peut toutefois fortement varier d'une année à l'autre, en fonction notamment de l'existence de cas de procédures de liquidations comportant des montants particulièrement élevés.»

Par ailleurs, similairement aux faillites, le nombre de poursuites a augmenté par rapport à 2023. En 2024, les commandements de payer ont bondi de 8,5%, les saisies exécutées de 12,5% et les réalisations de 5,9%. «Jamais auparavant un nombre si élevé de poursuites avait été enregistré sur une année civile», soulignent-ils. (jah/ats)