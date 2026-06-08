L’ancien roi des cryptos réclame la clémence de Trump

Le fondateur déchu de FTX, Sam Bankman-Fried, tente sa chance auprès de Trump. getty/watson

Condamné à 25 ans de prison après l’effondrement spectaculaire de la plateforme FTX, Sam Bankman-Fried tente désormais d’obtenir la clémence de Donald Trump. L’ancien magnat des cryptomonnaies a officiellement déposé une demande de grâce auprès de la présidence américaine, malgré les réticences déjà exprimées par le locataire de la Maison-Blanche.

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Sam Bankman-Fried, superstar déchue des cryptomonnaies a demandé la grâce du président américain Donald Trump. Il avait été condamné en 2024 à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente. Cette demande de grâce «une fois sa peine purgée», déposée en 2026, apparaît comme en cours, selon le site du bureau des grâces du ministère de la Justice consulté lundi par l'AFP.

Donald Trump, qui a gracié depuis son retour à la Maison Blanche de nombreuses personnes condamnées pour fraude ou escroquerie, a exclu dans une interview en janvier au New York Times de gracier Sam Bankman-Fried, 34 ans.

Ce dernier a fait appel en 2024 de sa condamnation à 25 ans de prison pour fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent.

Après l'énoncé de la sentence, le procureur Damian Williams avait considéré qu'elle allait «empêcher à jamais (Sam Bankman-Fried) de commettre une fraude» et qu'elle envoyait un «message important» à ceux qui seraient tentés par la criminalité en col blanc que «la justice sera rapide et les conséquences sévères».

Sam Bankman-Fried avait utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme d'échanges de devises numériques FTX pour effectuer des transactions à risque via sa société soeur Alameda, afin d'acheter des biens immobiliers ou de faire des donations politiques.

Soumise à des demandes massives de retraits venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l'appel. (mbr/ats)