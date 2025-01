L'Europe dépend à la fois des Etats-Unis et de la Chine. C'est un avantage – mais aussi un inconvénient. Image: keystone

L'Europe pourrait offrir le deal du siècle à Trump

Donald Trump menace l'Europe d'une guerre commerciale. Mais le Vieux Continent a encore quelques atouts dans sa manche. Par exemple, sa position dans la relation triangulaire entre les Etats-Unis et la Chine.

Remo Hess, Bruxelles

Dans l'histoire récente de l'humanité, aucune alliance n'a été aussi puissante et réussie que les liens étroits entre l'Europe et les Etats-Unis, tant sur le plan militaire qu'économique.

Les 32 pays de l'Otan représentent plus de la moitié des dépenses mondiales en matière d'armement. Une part importante du commerce mondial s'effectue entre l'UE et les Etats-Unis. L'alliance transatlantique est le garant par excellence de la sécurité et de la prospérité – et ce des deux côtés du grand océan.

Du moins, c'était le cas jusqu'à présent. Car comme chacun sait, le nouveau président américain Donald Trump est venu pour tout changer. Il n'accorde que peu d'importance à l'alliance qui s'est développée au fil du temps. L'Europe et ses problèmes, y compris l'agression russe, ne l'intéressent que marginalement. Ce qui compte pour lui, ce sont les Etats-Unis et uniquement les Etats-Unis. Seules les affaires l'intéressent et, à ses yeux l'Amérique se fait rouler dans la farine par les Européens.

Pour changer cela, le nouveau chef de la Maison Blanche ne veut pas seulement voir beaucoup plus d'argent pour la défense, et ce immédiatement. Il veut aussi ériger un mur douanier autour des Etats-Unis. Les Européens et le monde entier devront mettre la main à la poche s'ils veulent vendre leurs produits aux Etats-Unis. Il veut y ajouter 10%, 20% ou plus encore. En revanche, Trump exige que tout le monde commande assidûment aux entreprises américaines, en commençant par du pétrole et des armes.

Donald Trump lors d'un discours mardi. Image: keystone

La superpuissance américaine a aussi besoin d'alliés

Dans l'ensemble, les perspectives sont mauvaises. Contrairement à Trump, l'Europe n'est pas seulement attachée à l'alliance éprouvée avec les Etats-Unis, mais aussi au libre-échange ouvert et fondé sur des règles communes.

Une nouvelle guerre commerciale ne ferait qu'envoyer une nouvelle onde de choc à travers les économies européennes déjà éprouvées. Elle pèserait également sur l'architecture de sécurité euro-atlantique. Enfin, il en va du socle de valeurs occidentales que l'on a construit ensemble au cours des 80 dernières années.

On dit que Trump et Xi entretiennent de bonnes relations – mais pour combien de temps encore? Image: keystone

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore quelqu'un que Trump a plus dans le collimateur que les Européens: la Chine. Même si Trump qualifie de temps en temps le président chinois Xi Jinping de son bon ami et l'a même invité à son investiture, tout se dirige vers une grande confrontation entre les deux puissances mondiales. Donald Trump n'est pas le seul à nourrir de grandes ambitions. Les dirigeants de Pékin veulent, eux aussi, faire entrer leur pays dans un «âge d'or». L'enjeu n'est rien de moins que la suprématie mondiale au 21e siècle.

Et c'est là que les Européens entrent à nouveau en jeu: les Etats-Unis sont peut-être une superpuissance, mais ils ne peuvent pas non plus avaler seuls le bloc chinois.

La situation de l'Europe entre deux fronts peut aussi être un avantage

Dans ce conflit déjà exacerbé, l'UE s'est jusqu'à présent tenue en retrait et s'est positionnée comme une sorte de médiatrice. A juste titre: avec 850 milliards de volume commercial par an, les Etats-Unis sont certes le partenaire le plus important des 27 Etats membres de l'UE. Mais la Chine a fortement rattrapé son retard et n'est plus qu'à peine derrière. En Allemagne, qui reste la plus forte puissance économique de l'UE malgré ses problèmes actuels, la Chine est déjà le numéro un.

La dépendance est parfois si grande qu'elle est devenue un sérieux risque de concentration. Surtout dans des domaines stratégiques, comme les terres rares ou d'autres matières premières critiques. C'est aussi dangereux pour l'Europe que la récente dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe.

Mais le commerce va toujours dans les deux sens. Si l'Europe est tributaire de la Chine et des Etats-Unis, ces deux pays le sont tout autant dans l'autre sens. Avec 450 millions de consommateurs solvables, l'UE dispose toujours du marché intérieur le plus puissant du monde. La Chine ne peut faire tourner son économie axée sur l'exportation que si elle peut continuer à fournir l'Europe. Et aux Etats-Unis, l'UE est de loin le plus grand investisseur direct. Le marché intérieur confère à l'Europe une importance géopolitique qui va bien au-delà du commerce.

Tôt ou tard, les Etats-Unis exigeront que l'Europe annonce la couleur. Elle pourrait alors se voir confrontée à un choix: soit se découpler de la Chine, soit rompre avec les Etats-Unis. C'est pourquoi il serait peut-être temps de faire une offre au «faiseur de deals» Trump. Celle-ci pourrait être la suivante: si vous nous laissez en dehors de vote guerre commerciale et si vous vous engagez dans notre alliance, nous vous aiderons avec la Chine. Ce serait le deal du siècle pour l'Europe, mais aussi pour Trump. (aargauerzeitung.ch)

