brouillard
DE | FR
burger
Economie
France

Claude Bébéar: le patron d'Axa est mort

Claude Bébéar, patron d&#039;Axa, est mort.
Claude Bébéar est décédé.Image: AFP

«Parrain du capitalisme français», le patron d'Axa est mort

Claude Bébéar est décédé à l'âge de 90 ans. Considéré comme l'un des patrons les plus influents du CAC 40, il avait transformé Axa en géant mondial de l'assurance. Portrait.
05.11.2025, 09:0905.11.2025, 09:09

En 40 ans à la tête de la compagnie Axa, il en avait fait un géant mondial de l'assurance: Claude Bébéar, que la presse a longtemps surnommé «le parrain du capitalisme français», est décédé à 90 ans. «La France perd avec Claude Bébéar un visionnaire qui a fait d'Axa un géant mondial. Son audace inspire encore l'économie française», a réagi mardi le ministre de l'Économie, Roland Lescure.

Le président du conseil d'administration d'Axa, Antoine Gosset-Grainville, a, lui, salué son «esprit de conquête [qui] est à l'origine d'une des plus grandes réussites économiques des 50 dernières années, transformant en moins d'une génération une petite mutuelle normande en un géant mondial de l'assurance».

Politique révolutionnaire

Claude Bébéar a longtemps été considéré par ses pairs comme le «meilleur dans sa profession» et par la presse comme «le parrain du capitalisme français» en raison de son influence sur le patronat. C'était un assureur atypique, né en 1935 à Issac en Dordogne (sud-ouest), dans une famille modeste d'instituteurs laïcs et socialistes.

Jeune, il rêve de devenir chirurgien mais son père a d'autres ambitions pour lui: il fera Polytechnique. Entré quatrième à la prestigieuse école, le jeune homme en ressortira 204e, ayant sacrifié ses heures d'études au rugby, une de ses passions.

Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue

En 1958, Claude Bébéar rejoint les Anciennes Mutuelles à Rouen (nord-ouest), une petite compagnie d'assurance locale dirigée par André Sahut d'Izarn, un monarchiste catholique qui lui apprend le métier. En 1974, à la faveur d'une grève, il prend la place du directeur général, adoptant une politique révolutionnaire pour l'époque: horaires personnalisés, 32 jours de congés payés, crédit vacances et préretraite en douceur.

Rachetant tour à tour différentes mutuelles, le groupe, renommé Axa en 1985, un nom choisi par ordinateur et prononçable dans toutes les langues, accélère l'allure, s'implantant davantage en France puis dans le monde.

Hostile au monde financier

Considéré comme l'un des patrons les plus influents du CAC 40, Claude Bébéar fonde l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion d'inspiration libérale, dont il devient ensuite président d'honneur.

Hostile au monde financier - analystes, agences de notation, hedge funds -, il confie en 2000 la présidence du directoire d'Axa à Henri de Castries et devient président du conseil de surveillance, jusqu'en 2008, puis président d'honneur d'Axa jusqu'à son décès.

Pourquoi être assuré en «division privée» coûte très cher au système

Catholique pratiquant, père de trois enfants, dont deux adoptés, Claude Bébéar était, selon l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, un des financeurs de la Manif pour tous, mouvement opposé au mariage pour les couples homosexuels, autorisé en France en 2013. En 2017, il avait soutenu le candidat Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. (jzs/afp)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Voici pourquoi les faillites d’entreprises explosent en Suisse
Le nombre d’entreprises insolvables a bondi de 40%, alors même que les créations d’entreprises augmentent légèrement.
Les faillites d'entreprises ont flambé à un niveau record depuis le début de l'année, dû en particulier à une réforme législative qui oblige les créanciers publics à engager une telle procédure pour faire valoir leurs créances.
L’article