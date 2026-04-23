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Le milliardaire Bernard Arnault parle de sa succession

Le milliardaire Bernard Arnault parle de sa succession

La question de la succession reste ouverte chez LVMH. Bernard Arnault temporise et met en avant ses cinq enfants.
23.04.2026, 13:4023.04.2026, 13:40

Le PDG du géant mondial du luxe LVMH Bernard Arnault, 77 ans, a répondu jeudi à l'interrogation d'un actionnaire au sujet de sa succession en rappelant qu'il avait été «renouvelé» l'année dernière à «99%» et en suggérant de reposer la question «dans sept-huit ans».

LVMH chairman and CEO Bernard Arnault delivers a speech during the annual general meeting of the world&#039;s leading luxury group LVMH at the Carrousel du Louvre in Paris on April 23, 2026. (Photo by ...
Bernard Arnault esquive encore la question de l’après.Image: AFP

«Vous m'avez renouvelé l'année dernière à 99% pour les dix années suivantes. Donc, on reparlera de tout ça dans sept-huit ans, si vous voulez bien», a affirmé le milliardaire, qui a invité pour la première fois ses cinq enfants, tous dans le groupe, à prendre successivement la parole durant l'assemblée générale des actionnaires jeudi.

Cinq enfants dans l'entreprise

Le patriarche n'a pas nommé de successeur à ce jour, mais ses cinq enfants travaillent tous pour le groupe et quatre sont au conseil d'administration. Deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font désormais partie du comité exécutif.

Jeudi, Bernard Arnault a invité tour à tour, Jean, directeur marketing des montres pour Louis Vuitton, Frédéric, directeur général de Loro Piana, Alexandre, directeur général de Moët Hennessy, Delphine, PDG de Dior, puis Antoine, chargé de l'image du groupe, à prendre la parole.

Bernard Arnault, face à son auditoire, a ironisé:

«Bon, les enfants, bah vous les avez vus les enfants... Est-ce qu'ils ont l'air très ambitieux? Je ne sais pas... C'est à vous de me dire»

Une question lancinante

La succession de Bernard Arnault est régulièrement évoquée, notamment ces dernières semaines, à l'occasion d'apparitions médiatiques de sa deuxième épouse, Hélène Mercier, mère des trois derniers enfants, qui a assuré qu'il n'y avait pas de tensions entre ses fils et les deux aînés.

Bernard Arnault et sa famille ont par ailleurs récemment augmenté leur participation dans le numéro un mondial du luxe, à 50,01% du capital, pour 65,94% des droits de vote. (jah/afp)

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