Economie
France

Le Nobel d'économie 2025 décerné à un trio

Voici les trois gagnants du Nobel d'économie 2025

Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt reçoit le Nobel pour avoir décrypté l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.
13.10.2025, 12:3113.10.2025, 12:50

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.

La moitié du prix est attribuée à Joel Mokyr, 79 ans, «pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique» et l'autre conjointement à Philippe Aghion, 69 ans, et Peter Howitt, 79 ans, «pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice».

epa12450203 (from L) Professor John Hassler, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Hans Ellegren, Permanent Secretary of the Academy of Sciences and P ...
Keystone

Joel Mokyr, professeur à l'université Northwestern aux États-Unis, «a utilisé des sources historiques pour découvrir les causes de la croissance soutenue qui est devenue la nouvelle normalité», a déclaré le jury dans son communiqué.

epa12450178 (FILE) - French economist Philippe Aghion speaks during a presentation ahead of a round table discussion on the &#039;The future of European competitiveness&#039; at the College de France ...
Joel Mokyr.

De leur côté, Philippe Aghion et Peter Howitt ont examiné le concept de «destruction créatrice», qui se réfère à la manière dont «lorsqu'un produit nouveau et meilleur arrive sur le marché, les entreprises qui vendent les produits plus anciens sont perdantes», a ajouté le comité Nobel.

«Les travaux des lauréats nous rappellent que nous ne devons pas considérer le progrès comme acquis. Au contraire, la société doit rester attentive aux facteurs qui génèrent et soutiennent la croissance économique. Ces facteurs sont l'innovation scientifique, la destruction créatrice et une société ouverte au changement», a dit Kerstin Enflo, professeure d'histoire économique et membre du comité Nobel, en présentant le prix.

Les lauréats reçoivent un chèque de 11 millions de couronnes (929 200 francs), à se partager. (jah/ats)

