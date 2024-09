Faillite Progin à Bulle: voici ce que les employés pourraient «sauver»

La direction de Progin a annoncé, mardi, sa faillite, poussant les employés à lever la grève, l'entreprise étant incapable de régler ses dettes.

La direction de Progin a annoncé mardi à ses employés la faillite de l'entreprise de construction métallique basée à Bulle (FR). Le personnel a levé la grève, la société n'étant plus en mesure de payer ses dettes à son égard, a indiqué le syndicat Unia.

Les employés avaient cessé le travail, lundi matin, pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires. Ils étaient décidés à poursuivre leur mouvement jusqu'à la décision du tribunal relative à une éventuelle mise en faillite de l'entreprise, selon Unia.

Les employés ont été informés vendredi dernier que l'entreprise pourrait fermer ses portes mardi. Keystone

Une partie des grévistes avait même décidé de dormir devant les grilles de l’entreprise afin d’assurer la sécurité du matériel. Le geste «démontre l’attachement très fort du personnel envers leur entreprise», ajoute-t-il.

«Erreurs» de la direction

Lundi, après l'intervention du syndicat et grâce à un dialogue qualifié de «constructif» avec la direction de l'entreprise, les employés ont pu «sauver» certaines sommes, comme les allocations pour perte de gains, les allocations familiales et autres indemnités dues.

En revanche, les vacances et les heures supplémentaires sont perdues, regrette Unia. Ces sommes devraient maintenant être placées dans la masse globale de l'insolvabilité de l’entreprise.

«Le seul espoir de revoir l'argent serait que la vente de biens et d’autres actifs dégage des sommes suffisantes pour procéder à un remboursement» Unia

Selon le syndicat, le personnel constate avec amertume qu'il paie pour les erreurs de sa direction. «La déception est d'autant plus immense que l'entreprise n'a pas jugé utile de les informer plus tôt de la situation», souligne-t-il.

Unia regrette, par ailleurs, le fait que le canton était informé depuis le mois de juin. Pourtant, le syndicat n'a pas été impliqué dans la recherche de solutions. Il écrit:

«Les autorités cantonales auraient été avisées d'impliquer les partenaires sociaux dès le début de la crise. Nous tenir à l'écart a privé l'entreprise de nombreuses possibilités.»

D'ailleurs que dit le canton?

Interrogée lundi par Keystone-ATS, la Direction cantonale de l'économie (DEEF) avait indiqué que des indemnités en cas d'insolvabilité pourront être versées dès que la faillite sera prononcée. Elles couvrent les salaires en cas de faillite ou de sursis concordataire pour les quatre derniers mois de rapport de travail si ceux-ci s'avèrent impayés.

Une simplification de la procédure par la Caisse publique de chômage et le Service public de l'emploi permettra d'accélérer l'inscription auprès de l'ORP et le versement des indemnités. L'objectif est de verser cette semaine encore au moins une partie des indemnités à chaque personne concernée afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins les plus urgents, ajoute la DEEF.

Progin emploie environ 160 personnes à Bulle. La moitié d'entre elles a déjà été embauchée par des sociétés de la région, notamment par le voisin Sottas. (jah/ats)