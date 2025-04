Trump sort une pancarte, impose des taxes mais personne ne comprend le calcul. Image: watson

D'où Trump sort ses chiffres? Cette théorie marche pour la Suisse

Devant les caméras, Trump a présenté ses nouveaux tarifs douaniers sans expliquer leur calcul. On tente de vous expliquer.

Mercredi soir, Donald Trump a présenté une liste de tarifs douaniers. Dans la roseraie de la Maison-Blanche, il a brandi une pancarte devant les caméras sur laquelle figuraient les taux de droits de douane appliqués à chaque pays. Il n’a pas expliqué comment son administration les avait précisément calculés.

Sur internet, les premières théories sur la genèse de cette liste ont commencé à circuler. Un utilisateur de X affirme avoir décodé une grande partie de la logique derrière ces chiffres.

Explications: juste après le nom de chaque pays figure la mention «Tariffs charged to the US», autrement dit les droits de douane appliqués aux Etats-Unis par ce pays. La colonne suivante est intitulée «U.S.A Discounted Reciprocal Tariffs»: il s’agit des droits de douane que les Etats-Unis appliquent désormais en retour à ces pays.

Les chiffres concernant la Suisse

Mais comment l’administration Trump est-elle arrivée à ces chiffres? Prenons l’exemple de la Suisse. Selon la pancarte, elle imposerait 61% de droits de douane aux Etats-Unis. Le gouvernement suisse ne s’est pas encore exprimé sur ce chiffre.

Appliquons la formule de l’utilisateur de X. Selon lui, il faut diviser le déficit commercial par la valeur des marchandises importées (du point de vue américain). Le gouvernement des États-Unis fournit les chiffres suivants pour 2024:

Déficit commercial: 38,5 milliards de dollars.

Biens importés: 63,4 milliards de dollars.

En divisant 38,5 par 63,4, on obtient un ratio de 0,607. Arrondi, cela donne bien les 61% affichés par Trump sur sa pancarte.

Les nouveaux droits de douane appliqués à chaque pays sont qualifiés de «réduits» («discounted») par Trump. En réalité, l’administration s’est contentée d’appliquer un coefficient de 0,5 pour établir les nouveaux taux.

Un utilisateur, surnommé «90er» sur watson, est lui aussi parvenu à cette formule. Il a procédé à des calculs similaires pour d’autres pays.

Voici le résultat 👇 Une analyse des balances commerciales entre les Etats-Unis et certains pays montre qu'une formule simple semble expliquer les nouveaux tarifs:

Taux de droit de douane = (1 – ratio exportations/importations) × 0,5 × 100 %



Voici quelques exemples concrets:



Suisse: Ratio export/import = 0,393 → Taux = 30,5 %

Taux annoncé: 31 %.



Chine: Ratio export/import = 0,33 → Taux = 33,5 %

Taux annoncé: 34 %



Union européenne: Ratio export/import = 0,60 → Taux = 20 %

Taux annoncé: 20%



Viêt Nam: Ratio export/import = 0,10 → Taux = 45 %

Taux annoncé : 46 %

Un point encore non mentionné – car il ne concerne pas la Suisse –: l’administration Trump impose un minimum de 10% de droits de douane à tous les pays figurant sur la liste. Notons que cette méthode de calcul n’a pas encore été officiellement confirmée par les autorités américaines. Mais elle semble parfaitement cohérente.

Le journaliste James Surowiecki, qui écrit notamment pour The Atlantic, a appliqué la formule à la majorité des pays et est parvenu au même résultat. Des analystes de données ont entre-temps vérifié les chiffres pour tous les pays de la liste et confirment la validité de cette formule.

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, a réagi aux droits de douane de 31 % annoncés mercredi soir par le président américain Donald Trump sur les exportations suisses vers les États-Unis. Le Conseil fédéral prend acte de la décision tarifaire des États-Unis, a-t-elle déclaré sur X.