Image: Imago

Cette ville romande va accueillir un magasin Sephora très spécial

Sephora annonce l’ouverture de son premier magasin indépendant en Suisse. Prévue à Genève en février 2026, cette implantation marque un tournant stratégique pour l’enseigne sur le marché helvétique.
18.12.2025, 09:4619.12.2025, 15:44

Fondée en 1969 par Dominique Mandonnaud et rachetée en 1997 par LVMH, Sephora s’est imposée comme l’un des leaders mondiaux de la distribution de parfums et de cosmétiques, avec près de 3000 points de vente dans 34 pays et un chiffre d’affaires estimé à 10 milliards d’euros.

En Suisse, la marque était jusqu’ici uniquement présente dans des grandes surfaces.

Une nouvelle stratégie pour le marché suisse

Elle le rapporte, en 2026, Sephora franchira une nouvelle étape sur le marché helvétique en ouvrant son tout premier magasin indépendant, comme l'a annoncé l'enseigne ce mardi 16 décembre. Cette dernière a choisi Genève et s'implantera au cœur de la rue de la Croix-d’Or.

Prévu pour le 13 février 2026, ce nouveau point de vente de 318m² proposera un concept, selon la marque, plus «immersif, premium et épuré», ainsi qu’un élargissement des exclusivités «Only at Sephora». Toujours d'après Elle, de nouvelles marques, comme One/Size, Aestura ou Glowery y feront leur entrée.

Björn Überschär, directeur général pour les magasins Sephora au Danemark, en Allemagne, en Suède et en Suisse, a déclaré dans un communiqué:

«Ce magnifique emplacement, situé au centre de la ville, offrira une expérience beauté incomparable»

Cette ouverture marque une émancipation claire des grands magasins, dix ans après son arrivée en Suisse via Manor et d’autres centres commerciaux, comme celui de Balexert (périphérie genevoise).

L’inauguration sera accompagnée d’événements exclusifs et d’invités, dont Cyril Metzger et Kristina Bazan, afin de marquer ce lancement inédit. (ysc)


