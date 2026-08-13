Voici où les loyers ont le plus baissé en Suisse le mois dernier

Les loyers ont baissé en juillet dans plus de la moitié des cantons. Une région romande a notamment connu un recul marqué.

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Dans quinze cantons sur 26, les loyers proposés ont baissé en juillet, alors que s'est généralement le contraire qui se produit, note la plateforme immobilière Homegate. Globalement, la moyenne nationale est toutefois restée stable par rapport à juin, tandis que les loyers proposés continuent de progresser en glissement annuel.

L'indice Homegate s'établit ainsi toujours à 134 points, est-il indiqué dans un communiqué publié jeudi. Comparés à le même période en 2025, les loyers proposés ont augmenté de 2,4% dans toute la Suisse.

Cet indice, établi en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), mesure la variation mensuelle, corrigée en fonction de la qualité, des loyers des appartements neufs et remis en location, sur la base des offres actuelles du marché.

Genève sur le podium

C'est à Nidwald que les loyers proposés ont le plus baissé, de 4,0%, suivi de Schwyz (-1,9%) ainsi que de Genève et d'Uri (-1,5% chacun). Le recul marqué observé à Nidwald s'explique par plusieurs hausses intervenues ces derniers mois, qui semblent désormais s'être corrigées. D'une manière générale, Homegate observe une tendance à la baisse généralisée en Suisse centrale.

A Zurich, la valeur se contracte également de 0,4%. En revanche, les loyers proposés ont crû à Saint-Gall (+0,7%) et au Tessin (+0,6%).

Les replis n'ont pas suffi à inverser la tendance annuelle, tous les cantons continuant d'enregistrer une hausse par rapport à juillet 2025 – en particulier dans les Grisons (+7,1%), à Zoug (+5,0%) et à Lucerne (+4,2%). Les autres cantons de Suisse centrale enregistrent eux aussi une évolution des loyers supérieure à la moyenne, indépendamment des fluctuations observées en juillet.

Lugano à contre-courant

En ce qui concerne les villes, Lugano est la seule cité étudiée où les loyers proposés ont augmenté en juillet sur un mois, de 1,9%, soit une hausse nettement plus forte que dans l'ensemble du canton du Tessin. La situation est inverse à Lucerne: les loyers proposés en ville y diminuent de 2,4%, soit un déclin deux fois plus important que celui enregistré dans le canton (-1,2 %).

L'évolution observée à Lugano se poursuit également en glissement annuel, avec une hausse de 6,3%. À l'instar des cantons, toutes les autres villes étudiées affichent également un bilan positif par rapport à l'année précédente. (jzs/ats)