Les prix des maisons individuelles ont augmenté en mars (image d'illustration). Image: Shutterstock

Voici pourquoi les prix des logements repartent à la hausse en Suisse

Les prix des l'immobilier ont augmenté en Suisse le mois dernier. Une évolution «fortement influencée par le niveau des taux d'intérêt», relève Immoscout24.

Plus de «Economie»

Après une brève accalmie en février, les prix des logements en propriété sont remontés en mars. La hausse printanière est d'autant plus visible pour les maisons individuelles, indique le dernier indice relevé par Immoscout24 en collaboration avec la société de conseil immobilier CIFI. Les taux d'intérêt restent le principal moteur.

«En mars, les maisons individuelles sont proposées en moyenne à un prix supérieur de 1,5% à celui du mois précédent à l'échelle nationale», rapporte un communiqué paru vendredi. «Les appartements en copropriété ont également augmenté, mais de manière plus modérée, soit de 0,5%.»

En comparaison annuelle, la croissance atteint 4,6% pour les maisons individuelles et 4,8% pour les appartements en copropriété.

Progression généralisée pour les appartements

Par catégories, les prix des maisons individuelles ont pris cher, avec une hausse de 4,5% en Suisse orientale, 2,6% à Zurich ou encore 1,8% dans la région lémanique. Seule la Suisse du Nord-Ouest a reculé de 1,4% en mars.

Pour les appartements en copropriété, la progression est généralisée, sauf dans la région zurichoise qui recule de 0,5%, contre une hausse de 1,9% en Suisse orientale ou de 0,4% au Tessin.

Cette évolution est «fortement influencée par le niveau des taux d'intérêt, notamment au regard des risques que représente une hausse des taux pour le marché immobilier», estime Immoscout24. «La décision de la Banque nationale suisse (BNS) du 19 mars de maintenir sa politique de taux zéro apporte toutefois un répit pour l'instant.» (jzs/ats)