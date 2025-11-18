bien ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Economie
Immobilier

«La pénurie de logements persistera» en Suisse en 2026

La pénurie de logements va persister en Suisse en 2026 (image d&#039;illustration).
La ZKB préconise des «mesures ciblées» pour soulager le marché du logement (image d'illustration).Image: Shutterstock

«La pénurie de logements persistera» en Suisse l'an prochain

Une étude de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) prévoit une hausse des prix de l'immobilier de 4,5% en 2026. Le marché locatif restera pour sa part «sous tension».
18.11.2025, 09:1818.11.2025, 09:18

Les prix de l'immobilier devraient continuer d'augmenter en Suisse l'an prochain, à hauteur de 4,5%, affirme une étude de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cette hausse ne sera pas due à la suppression de la valeur locative imputée mais à un marché qui reste tendu.

«Les prévisions de prix de l'immobilier résidentiel n'ont pas été ajustées après le référendum de septembre dernier et restent à +4,5% en Suisse, y compris dans le canton de Zurich. Ceci s'explique par le fait que les acheteurs actuels ont généralement recours à des financements importants par emprunt», explique la ZKB.

Voici les loyers en Suisse, commune par commune

Selon la Banque nationale suisse, 40% des nouveaux prêts hypothécaires présentent un ratio prêt/valeur supérieur à 74%. Si la suppression de la valeur locative imputée signifie que les frais de rénovation ne sont plus déductibles des impôts, une période transitoire est néanmoins prévue.

«De nombreux propriétaires profiteront de cette période pour déduire de leurs impôts les travaux de rénovation qu'ils auraient dû entreprendre depuis longtemps», estime Ursina Kubli, responsable de la recherche immobilière à la ZKB, citée dans un communiqué.

Forte demande latente

L'étude constate également que la moitié des propriétaires ont aujourd'hui plus de 60 ans et que la plupart des transmissions de biens immobiliers ont lieu bien après l'âge de la retraite. Ainsi, d'ici 2035, les baby-boomers devraient accroître l'offre de maisons individuelles de 14% et celle de copropriétés de 10%.

Ces chiffres laissent cependant présager que la croissance de l'offre de logements occupés par leurs propriétaires devrait rester modérée dans un avenir proche.

«L'évolution démographique modifiera le marché, mais n'entraînera pas d'effondrement des prix»
Ursina Kubli

Malgré le ralentissement de l'immigration nette prévue en 2026, «la pénurie de logements persistera et le marché locatif restera sous tension», avertit la ZKB. La demande latente demeure en effet forte, les déménagements des résidents permanents ayant notamment diminué dans toutes les tranches d'âge ces dernières années.

Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»

Et l'impact de l'immigration sur un marché du logement déjà tendu restera notable, selon la banque. «Les immigrés sont majoritairement jeunes, célibataires et vivent initialement en colocation ou dans des logements existants pour économiser. Ils ont besoin de moins d'espace et s'installent souvent dans des immeubles anciens ou des appartements meublés, les logements neufs étant difficiles d'accès. Leur grande mobilité entraîne des déménagements fréquents, ce qui permet aux propriétaires d'augmenter les loyers, une pression supplémentaire sur le budget des résidents», souligne-t-elle.

La ZKB préconise à ce sujet des «mesures ciblées», comme promouvoir le logement abordable en optimisant l'utilisation des terrains constructibles et renforcer les centres régionaux afin de désengorger les grandes villes. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
2
Voici les loyers en Suisse, commune par commune
3
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
Sunrise gagne du terrain
Sunrise a réduit sa perte nette et gagné 20 000 abonnés mobiles, confirmant ses prévisions annuelles malgré un léger recul du chiffre d’affaires.
L'opérateur Sunrise est parvenu à engranger de nouveaux clients mobiles sur trois mois et à réduire sa perte nette, permettant au numéro deux du secteur en Suisse de confirmer ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.
L’article