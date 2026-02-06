faible pluie
Pourquoi les prix des appartements augmentent en Suisse

Les prix des appartements augmentent en Suisse (image d&#039;illustration)
Le marché suisse de l'immobilier présente toujours des prix élevés en ce début d'année (image d'illustration).Image: Shutterstock

Alors que les prix des maisons ont stagné en janvier, la tendance est à la hausse pour les appartements en copropriété. Un expert d'Immoscout24 en donne les raisons.
06.02.2026, 08:1606.02.2026, 08:16

Le marché suisse de l'immobilier présente toujours des prix élevés en ce début d'année, bien que ceux-ci aient évolué différemment selon le type de bien. Les appartements en propriété ont renchéri, alors que la stabilité a prévalu pour les maisons individuelles, selon les chiffres compilés par Immoscout24 et la société de conseil Cifi.

En moyenne, les prix des appartements ont pris 0,9% en janvier, alors que les statistiques montrent une évolution plate pour les maisons. Comme toujours, de fortes disparités régionales sont constatées par les auteurs du sondage.

Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse

Les maisons individuelles sont ainsi plus abordables en Suisse orientale, où les prix ont reculé de 2,1%. Le nord-ouest du pays a bénéficié d'un tassement de 1,7%, contre un recul de 0,9% dans la région lémanique.

L'offre extrêmement limitée en Suisse centrale a fait grimper les prix de 2,3%. Dans le Mittelland et la région de Zurich, les vendeurs parient sur la forte demande pour doper la valeur de leur bien, d'où une augmentation de 1,6%.

«Immigration et structure démographique»

La tendance haussière est presque généralisée pour les appartements en copropriété, la Suisse centrale (+2,4%) et la région Mittelland (+2,2%) enregistrant les poussées les plus fortes.

Les hausses ne sont pas négligeables au Tessin (+1,7%) et plus mesurées dans la région lémanique (+0,5%). Zurich (+0,3%) et la Suisse centrale (stable) ont connu des variations mineures, tandis que la seule région en recul est la partie orientale du pays (-0,3%).

La suppression de cette taxe incite encore plus à acheter sa maison

«L'évolution des prix est de plus en plus marquée par des différences régionales en matière d'immigration et de structure démographique. Les nouveaux arrivants continuent de privilégier les zones urbaines telles que la région de Zurich, la région lémanique ou certaines parties de la Suisse centrale», indique Martin Waeber, chef immobilier chez Swiss Market Place, propriétaire de la plateforme Immoscout24.

La demande devrait continuer à orienter les prix à la hausse. (jzs/ats)

