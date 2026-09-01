«Beaucoup de locataires ont encore droit» à une baisse de loyer en Suisse

Avec un taux de référence hypothécaire maintenu à 1,25%, une nouvelle baisse des loyers en cours de bail est compromise. Mais selon l'Asloca, la plupart des locataires n'ont toujours pas bénéficié du dernier changement de taux.

Plus de «Economie»

Image d'illustration Image: Shutterstock

Le taux hypothécaire de référence calculé sur une base trimestrielle par l'Office fédéral du logement (OFL) est resté inchangé à 1,25%, effaçant les espoirs de hausse ou de baisse de loyer en cours de bail.

A compter du 2 septembre, cet indicateur restera à 1,25% et se maintiendra à ce niveau jusqu'à ce que le taux d'intérêt moyen descende en dessous de 1,13% ou dépasse 1,37%, rapporte un communiqué publié mardi par l'OFL. Inchangé depuis septembre 2025, cet indicateur avait été ramené à cette date de 1,50% à 1,25%, permettant alors à nombre de locataires de présenter des prétentions pour une baisse de loyer.

«Si le loyer est toujours calculé sur la base d'un taux d'intérêt de référence de 1,5% ou plus, il existe généralement toujours un droit à une réduction», rassure l'OFL en précisant que «font exception à cette règle les baux à loyer indexé ou progressif, ainsi que les loyers variables selon le chiffre d'affaires des locaux commerciaux».

Les bailleurs appelés à répercuter les baisses

En dehors du taux d'intérêt de référence, les variations de l'indice des prix à la consommation peuvent influer sur le loyer. «Le renchérissement peut être pris en compte à hauteur de 40%», avertit l'OFL. Les coûts d'entretien et d'exploitation peuvent aussi entraîner des ajustements de loyer.

«La plupart des locataires n'ont toujours pas bénéficié d'une baisse de loyer après la dernière baisse. Beaucoup d'entre eux y ont encore droit», estime l'Association suisse des locataires (Asloca) qui appelle mardi dans un communiqué à vérifier ce droit et à demander activement une réduction. Elle demande par ailleurs aux bailleurs de répercuter les baisses de leur propre initiative.

Une valeur inférieure à 1,125% n'a encore jamais été observée, soulignent les économistes consultés par l'agence AWP en amont de la publication, même au plus fort de la période des taux négatifs ponctionnés par la Banque nationale suisse (BNS). Les experts d'UBS n'entrevoient pas de retour à 1,5% avant fin 2027 et ceux de la Banque cantonale de Zurich avant fin 2028. (jzs/ats/awp)