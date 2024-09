Le taux de référence hypothécaire reste inchangé

«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»

Une banque étrangère attaque UBS sur son terrain suisse

L'institut de crédit allemand Commerzbank obtient nettement plus de ressources pour développer ses activités de crédit aux entreprises suisses. C'est un signe d'espoir pour les anciens clients du CS.

Un an et demi après l'effondrement du Credit Suisse, les banques étrangères semblent prêtes à faire plus d'efforts dans les affaires avec les entreprises suisses. La banque allemande Commerzbank, qui se positionne dans notre pays comme «banque principale pour les entreprises orientées vers l'exportation», a pris des dispositions pour augmenter considérablement ses effectifs.