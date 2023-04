Une vue sur le quartier des Avenchets, le 12 avril 2023 à Vernier, près de Genève. Image: KEYSTONE/shutterstock

Les loyers suisses risquent fortement d'augmenter dès le 1er juin

Il y a de grandes chances que le taux d'intérêt de référence augmente en juin prochain. La conséquence directe? Les bailleurs auraient le droit d'augmenter les loyers de 3%. Une situation alarmante pour les locataires, qui font déjà face à l'inflation.

La plupart des experts consultés sont unanimes: la probabilité que le taux hypothécaire de référence augmente le 1er juin 2023 est très élevée. Cette évolution s'explique par le fait que les taux hypothécaires sont partis à la hausse depuis plusieurs mois.

Dans son évaluation de mars 2023, l'Office fédéral du logement (OFL) est parvenu à maintenir un taux d'intérêt à 1,25%, un niveau record resté inchangé pendant trois ans. Les choses pourraient bientôt changer: le taux d'intérêt risque maintenant d'atteindre 1,50%.

Mauvaise nouvelle pour les locataires

Une bien mauvaise nouvelle pour les locataires. Car dans le cas d'une hausse de 0,25 point du taux de référence, les bailleurs seraient alors en droit d'augmenter leurs loyers de 3%. Pour un loyer de 2000 francs, cela représenterait une hausse de 60 francs mensuels. Une condition toutefois: il faut qu'ils aient appliqué les baisses précédentes.

Comme l'a révélé une enquête de l'agence de presse AWP auprès d'une dizaine de grands propriétaires, les locataires doivent par conséquent se préparer à de prochaines augmentations.

«Si la hausse attendue des taux d'intérêt de référence se produit, nous supposons que nous ajusterons en conséquence les contrats de location de logements concernés dans notre portefeuille». Le groupe d'assurance Swiss Life, l'un des plus grands propriétaires du pays.

Il est néanmoins encore trop tôt pour dire exactement quand et dans quelle mesure les ajustements seront effectués.

UBS ne veut pas s'engager

Contrairement à Swiss Life, considéré comme l'un des plus grands propriétaires du pays, d'autres ne se sont pas prononcés aussi fermement. Axa explique par exemple vouloir d'abord «analyser chaque location et vérifier individuellement un ajustement». La Mobilière et Helvetia ont également annoncé s'apprêter à réaliser une évaluation bail par bail.

Certains propriétaires immobiliers de renom ne veulent, de leur côté, tout simplement pas dévoiler leurs plans. Il s'agit notamment des caisses de pension Coop et Migros ainsi que de UBS, qui est devenue un acteur encore plus important sur le marché immobilier suisse après sa fusion forcée avec Credit Suisse. Les grands prestataires de services immobiliers Wincasa et Livit n'ont pas non plus souhaité se positionner publiquement sur le sujet.

Situation amplifiée par l'inflation

L'augmentation des loyers pourrait être encore plus élevée. En plus du taux d'intérêt de référence, de nombreux propriétaires visent en effet à répercuter l'augmentation générale des prix sur les loyers des locataires.

Les grands bailleurs ne sont pas unanimes sur l'efficience du système du taux d'intérêt de référence et sur le fait que ce dernier soit encore légitime. La Mobilière, par exemple, préférerait un «système simple et compréhensible par tous, qui tienne compte des fluctuations de l'inflation.»

La société immobilière Allreal est d'un autre avis: le système avec le taux d'intérêt de référence est établi, reconnu par toutes les parties, et compréhensible. Et d'ajouter:

«Ces dernières années, les locataires ont profité de loyers plus bas grâce à la baisse des taux hypothécaires, mais avec l'augmentation des coûts de financement du côté des propriétaires, il est aussi compréhensible que la balance penche désormais dans l'autre sens». Allreal

(ats/mndl)