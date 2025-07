Pourquoi la construction de logement diminue en Suisse

Une nouvelle étude révèle que la construction de nouveaux logements est souvent freinée par des oppositions et des recours. Pour y remédier, les règles pourraient être durcies: moins de personnes pourront formuler des objections, et celles-ci devront désormais en assumer une partie des coûts.

Il est toujours plus compliqué et cher de se loger dans les villes suisses (image d'illustration).

Keystone

Léonie Hagen / ch media

Le manque de logements se fait cruellement ressentir. A la fin de l'année 2024, la Suisse comptait un déficit de plusieurs dizaines de milliers de logements. Les loyers sont en hausse, ce qui rend la construction rapide de nouveaux logements indispensable. Selon les projections du cabinet Fahrländer Partner, plus de 500 000 logements supplémentaires seront nécessaires d'ici 2040.

Toutefois, la construction de logements diminue en Suisse. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs: la hausse des prix des matériaux et des terrains, l'augmentation des taux d'intérêt, ainsi que des contraintes strictes en matière d'urbanisme.

Un frein majeur réside également dans les oppositions. C'est la conclusion d'une nouvelle étude des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et du logement.

Les retards rendent le logement plus rare et plus cher