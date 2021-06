On va pouvoir observer une petite éclipse solaire jeudi

Qui voudra observer le ciel jeudi peu avant midi pourra apercevoir une éclipse solaire partielle. La lune se placera devant le soleil voilant momentanément son éclat.

Ce jeudi, l'ombre de la lune s'étendra sur la Suisse et sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil se cachera derrière la lune. Le spectacle sera beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland.

«Cela restera peu spectaculaire où que l'on se trouve en Suisse», a précisé Markus Griesser, responsable de l'observatoire d'Eschenberg à Winterthour (ZH).

L'éclipse solaire partielle se propagera d'ouest en est en Suisse entre 11h24 et 11h37.

La dernière fois …