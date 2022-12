Manifestations contre la politique du «zéro Covid»: les gens ont défilé dans tout le pays, comme ici le 28 novembre à Hong Kong image: keystone

Fin du zéro Covid en Chine: «les assouplissements posent déjà problème»

Suite aux protestations contre la politique du «zéro Covid», le gouvernement chinois a décidé, mercredi, d'assouplir les mesures mises en place. Pour l'expert sur la Chine Yufan Jiang, si la population et l'économie du pays ont beaucoup souffert, les Européens devraient également ressentir les effets prochainement.



Mercredi, la Chine a fait volte-face dans la politique du «zéro Covid» qu'elle appliquait depuis des années – suite à des manifestations dans le pays. Le gouvernement a-t-il cédé à la pression de la population?

Yufan Jiang: Je dirais que l'on peut considérer cela comme un changement d'attitude de la direction du parti. Il y a deux raisons à cela.

Expert sur la Chine à la Haute école spécialisée (HES) nord-ouest de la Suisse: Yufan Jiang. image: zVg

A propos de Yufan Jiang Le docteur Yufan Jiang (66 ans), est né et a grandi en Chine, puis a étudié en Allemagne. Après avoir travaillé pendant des années comme ingénieur en développement en Suisse, il a rejoint la HES nord-ouest de la Suisse en 2011. Il y dirige, depuis, les programmes exécutifs du China Centre.

Lesquelles?

Après l'incendie d'Ürümqi, les mesures strictes du Covid ont suscité un vif mécontentement en Chine. Il s'en est suivi des actions de protestation dans plusieurs villes, ce qui est rare dans le pays. D'autre part, la situation financière de nombreuses régions est si précaire que l'on commence à ne plus avoir d'argent pour maintenir la politique menée jusqu'à présent pour lutter contre le virus.

Selon les critiques, le président Xi Jinping a attendu le congrès du parti, où il a été confirmé dans son troisième mandat, pour procéder à un ajustement.

Une seule chose est claire: aucune autre mesure n'avait été prise avant cela. Ce n'est dû qu'aux deux raisons mentionnées précédemment que le chef de parti nouvellement confirmé s'est vu contraint d'assouplir la politique du «zéro Covid».

La population a de plus en plus critiqué cette politique. Quelles sont les mesures qui ont le plus irrité les Chinois?

Il y a plusieurs exemples. Les confinements qui s'étendaient parfois sur plusieurs mois et durant lesquels les gens ne pouvaient sous aucun prétexte quitter leur domicile ou alors uniquement de manière limitée. Les nombreux tests PCR pour tout et n'importe quoi sont par ailleurs une autre explication. L'irritation s'est également répandue à propos des mesures physiques: les clôtures qui ont été construites, les sorties d'urgence et les voies d'accès pour les pompiers qui ont été fermées. Sans oublier la mise en quarantaine des personnes positives au Covid dans les institutions gouvernementales.

Qu'est-ce qui va changer pour les Chinois?

La mise en quarantaine sera désormais simplifiée et possible à domicile. Les confinements seront également moins stricts et se limiteront à des bâtiments plutôt qu'à des régions entières. De plus, il ne sera plus nécessaire de détenir un test de Covid négatif pour voyager d'une province à l'autre. Cependant, ces assouplissements posent déjà des problèmes.

Lesquels?

Jusqu'à présent, les assouplissements se sont déroulés en de nombreux endroits de manière non coordonnée et chaotique, les acteurs locaux ayant ainsi interprété différemment la politique du gouvernement central. Un autre problème est que les mesures strictes du Covid se sont accompagnées d'une diabolisation du virus Omicron, désormais inoffensif, et elles ont suscité beaucoup de peur au sein de la population. Mais maintenant le gouvernement doit corriger cela. Or une bonne coordination lors de l'introduction de ces mesures d'assouplissement a manqué à l'appel. J'espère que cela s'améliorera avec le temps.

Pendant longtemps, la croyance populaire en Chine était que le pays avait mieux résisté à la pandémie que l'Occident. L'opinion est-elle désormais différente?

Avant l'apparition d'Omicron, je pensais moi aussi que les mesures de contrôle étaient plus efficaces en Chine qu'en Occident. Mais on a ensuite remarqué que ce virus avait moins d'impact sur la santé. Le gouvernement n'a pas réagi, ce qui a provoqué beaucoup d'incompréhension parmi le peuple. D'autant plus que dans d'autres régions sinophones, comme Hong Kong, les mesures ont déjà été adaptées.



Jusqu'à récemment, la Chine a maintenu sa politique de tolérance zéro. Quel impact cela a-t-il eu sur l'économie?

Les importations se sont effondrées et les exportations montrent également un net ralentissement depuis cette année – entre autres parce que les productions ont été réduites dans le pays, qu'il y a eu de nombreux problèmes logistiques ainsi que des chaînes d'approvisionnement interrompues et des ports bloqués. De nombreuses personnes n'ont pas pu aller travailler. De plus, depuis le début de l'année, la compensation financière des régions côtières riches vers les parties rurales de la Chine n'a pas eu lieu.

A cause des mesures prises?

Oui, car les provinces financièrement importantes ont été si durement touchées par les mesures économiques qu'elles ne peuvent presque plus se permettre d'alimenter les caisses de l'Etat.

L'argent a également perdu de sa valeur. En 2022, le yuan chinois est tombé à son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008.

Je ne suis pas un expert en devises, mais je dirais que c'est aussi lié à la politique de tolérance zéro et à l'économie en difficulté. Depuis le début de l'assouplissement, le yuan est finalement reparti à la hausse.

Le pôle économique chinois a souffert de sa propre politique. Le pays a-t-il perdu de sa pertinence, notamment en tant que métropole de production?

On a vu que les entreprises européennes qui produisent en Chine cherchent à s'implanter ailleurs, sans pour autant fermer leurs sites de production. Mais de plus en plus de nouvelles possibilités d'investissement ont été recherchées dans d'autres pays asiatiques comme le Vietnam ou l'Inde.



La Chine reste, toutefois, l'un des principaux sites économiques. Il faut seulement encore un peu de temps pour que le pays se remette de la politique du «zéro Covid». Par exemple, de nombreux produits Apple ne seront probablement pas encore livrés à temps en Europe pour Noël.

A ce propos, combien de temps faudra-t-il pour que la nouvelle politique chinoise de Covid se fasse sentir en Occident?

La rapidité avec laquelle les chaînes d'approvisionnement se rétablissent est également une question de logistique et de production. J'imagine que si le gouvernement central veut aller de l'avant maintenant, les choses iront vite.

Ils devraient également aller de l'avant en matière de vaccination. Selon une analyse de la société de courtage américaine Jefferies, 80 millions de Chinois âgés de plus de 60 ans ne sont pas suffisamment vaccinés.

La Chine a longtemps misé sur les contrôles, mais la vaccination a été prise au sérieux. Personnellement, je trouve que le taux de vaccination est assez élevé pour un pays aussi peuplé. Il faut aussi souligner que le pays a développé ses propres vaccins.

D'un grand pays à l'autre: quel est l'état d'esprit de la Chine face à la guerre Russie-Ukraine?

Au début de l'année, la population ressentait majoritairement un fort sentiment prorusse. Entre-temps, les gens ont commencé à exprimer des doutes. Puis les ils ont fini par s'exprimer avec beaucoup de réserve sur ce sujet. Vous savez, pour beaucoup, l'Ukraine est très lointaine.

Port du masque toujours obligatoire: un restaurant à Pékin, Chine. image: keystone

En revanche, Taiwan est très proche. Qu'entend-on à ce sujet en Chine?

Je ne pense pas qu'il y aura prochainement des situations urgentes qui pourraient conduire à une escalade du conflit. La population prend donc la situation très à la légère.

Vous êtes né en Chine et avez fait votre scolarité à Pékin. Comment était-ce de grandir sous le gouvernement de l'époque?

C'était l'époque de la Révolution culturelle. La politique était très contrôlée et la liberté de pensée était limitée, la surveillance par l'Etat faisait partie du quotidien. L'économie était poussée au bord de la ruine. Quand je pense à mon enfance en Chine, je suis nostalgique, mais cette époque n'était pas pour autant enviable. Ce n'est qu'avec la réforme et l'ouverture que la Chine a pu se développer jusqu'à la prospérité actuelle.

Est-ce que vous retourneriez vivre en Chine?

Le pays est beau, pour y vivre et y habiter. Je ne dis pas que je ne veux plus jamais retourner en Chine. Mais je ne retournerai pas à l'époque de mon enfance.