Ce rachat de Versace par Prada pourrait rebattre les cartes du luxe européen. Image: AFP

Prada rachète sa rivale Versace

Prada rachète Versace pour 1,25 milliard d’euros. Un mouvement stratégique qui rebat les cartes du luxe italien.

La maison de couture italienne Prada a annoncé jeudi avoir conclu un «accord définitif» avec le groupe américain Capri Holdings afin d'acquérir 100% de la griffe emblématique Versace pour un montant de 1,25 milliard d'euros.

Le mariage entre les deux marques légendaires donnera naissance à un groupe de luxe italien doté d'un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, mieux à même de rivaliser à terme avec les géants du secteur comme LVMH et Kering:

«Nous sommes ravis d'accueillir Versace au sein du groupe Prada et de construire un nouveau chapitre pour une marque avec laquelle nous partageons un engagement fort en matière de créativité, d'artisanat et d'héritage.» Patrizio Bertelli, président et directeur exécutif de Prada

Cet accord est à contre-courant de la tendance de ces dernières années, qui a vu de grands noms de la mode italienne comme Gucci, Fendi ou encore Bottega Veneta passer dans le giron de leurs concurrents français.

Capri Holdings, qui avait racheté Versace en 2018 pour 1,83 milliard d'euros, a dû accepter une importante décote dans un contexte économique assombri par la crise du marché du luxe et les hausses des droits de douane américains. La maison de mode était à l'époque détenue à 80% par la famille et 20% par le fonds américain BlackRock.

Après de longues semaines de négociations, Prada est ainsi passée à l'acte, malgré les turbulences provoquées sur les marchés par l'avalanche de hausses de droits de douane annoncée par Donald Trump.

Des signes avant-coureurs

Approuvée par les conseils d'administration de Prada et Capri Holdings, l'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2025. Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, réputée pour ses tenues ostentatoires et dénudées destinées à la jet-set.

Signe avant-coureur du rachat de la griffe par son rival milanais, Versace a recruté en mars comme nouveau directeur de la création Dario Vitale, provenant de chez Miu Miu, la marque jeune et frondeuse de Prada. Dario Vitale a pris le relais de la flamboyante Donatella Versace, catapultée en 1997 à la tête de la création après le meurtre par un déséquilibré de son frère Gianni, fondateur de la marque, avant de tirer sa révérence le 1er avril. (jah/afp)