faible pluie
DE | FR
burger
Economie
Lidl suisse

Lidl va augmenter le salaire de ses employés en Suisse

IMAGE DISTRIBUTED FOR LIDL SCHWEIZ FOR EDITORIAL USE ONLY - Lidl Mitarbeiterin // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/de/pm/100016795/100938401 (obs/LIDL Schweiz/Raffael Soppelsa Fotogr ...
Bonne nouvelle pour les employés de Lidl.Keystone

Lidl va augmenter le salaire de ses employés en Suisse

Suite à un accord avec les syndicats, Lidl augmente sa masse salariale de 1,5% cette année. La grande majorité du personnel en bénéficiera.
12.02.2026, 11:2112.02.2026, 11:21

Le discounter Lidl Suisse s'est mis d'accord avec le syndicat Syna et l'Association suisse des employés de commerce pour augmenter de 1,5% la masse salariale de ses employés. Il s'agit de la plus importante revalorisation salariale du secteur, selon un communiqué commun publié jeudi.

La grande majorité du personnel bénéficiera directement de cette hausse, précise le communiqué. Les salaires dans les magasins et les centres de distribution seront augmentés de manière générale, tandis que les ajustements au niveau des cadres seront effectués individuellement.

Pourquoi Aldi ferme des magasins en Suisse

Concrètement, les employés recevront au moins 50 francs de plus par mois pour une semaine de 41 heures. Le salaire minimum pour les employés non qualifiés passera ainsi à 4650 francs (x13). Les employés ayant suivi une formation de deux ou trois ans dans une succursale ou un entrepôt recevront au moins 4700 ou 4750 francs bruts par mois. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le top 5 des aéroports européens
La principale association des aéroports du Vieux continent vient de sortir son classement en nombre de voyageurs. Londres-Heathrow y conserve son trône.
Londres-Heathrow est resté le premier aéroport européen en passagers l'année dernière, résistant de justesse au dynamisme d'Istanbul, sur fond de record absolu de fréquentation des plateformes du Vieux continent, a annoncé jeudi leur principale association.
L’article