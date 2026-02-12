Bonne nouvelle pour les employés de Lidl. Keystone

Lidl va augmenter le salaire de ses employés en Suisse

Suite à un accord avec les syndicats, Lidl augmente sa masse salariale de 1,5% cette année. La grande majorité du personnel en bénéficiera.

Le discounter Lidl Suisse s'est mis d'accord avec le syndicat Syna et l'Association suisse des employés de commerce pour augmenter de 1,5% la masse salariale de ses employés. Il s'agit de la plus importante revalorisation salariale du secteur, selon un communiqué commun publié jeudi.

La grande majorité du personnel bénéficiera directement de cette hausse, précise le communiqué. Les salaires dans les magasins et les centres de distribution seront augmentés de manière générale, tandis que les ajustements au niveau des cadres seront effectués individuellement.

Concrètement, les employés recevront au moins 50 francs de plus par mois pour une semaine de 41 heures. Le salaire minimum pour les employés non qualifiés passera ainsi à 4650 francs (x13). Les employés ayant suivi une formation de deux ou trois ans dans une succursale ou un entrepôt recevront au moins 4700 ou 4750 francs bruts par mois. (jzs/ats)