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Gagner en «simplicité et rapidité»: licenciements massifs chez Ikea

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Gagner en «simplicité et rapidité»: licenciements massifs chez Ikea

Le géant de l’ameublement Ikea va supprimer 850 postes en Suède et à l’international dans le cadre d’un plan de réorganisation visant à gagner en «simplicité et rapidité» et à réduire ses coûts, a annoncé lundi Inter Ikea Group.
18.05.2026, 14:3418.05.2026, 14:34

Inter Ikea Group, la holding qui chapeaute Ikea et regroupe 27 700 salariés, va supprimer 850 emplois en Suède et dans le monde pour gagner en «simplicité et rapidité», et réaliser des économies, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

«Malgré de nombreuses réalisations positives, Inter Ikea Group est devenu un peu trop complexe et trop fragmenté dans un environnement de vente au détail qui exige simplicité et rapidité», a dit Henrik Elm, directeur financier d'Inter Ikea dans un communiqué.

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Inter Ikea Group, qui regroupe essentiellement des fonctions support, détient la marque et développe la gamme de produits Ikea ainsi que l'approvisionnement, en lien avec les franchisés.

Objectifs clairs et moins de priorités

Parmi les 850 postes supprimés, 300 le seront en Suède et le groupe entend mettre en place sa nouvelle organisation d'ici la fin de l'année.

«Avec des objectifs clairs et moins de priorités, une organisation simplifiée permettra une prise de décision plus rapide, une réduction des coûts et une amélioration de notre capacité à proposer des prix plus bas aux clients»
Le directeur financier
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«Cela nous aidera à rester fidèles à notre vision et à maintenir la compétitivité d'Ikea pour de nombreuses années à venir», a-t-il encore estimé.

En mars, Ingka Group, qui regroupe la quasi-totalité des franchises Ikea, avait de son côté annoncé 800 suppressions de postes, également pour simplifier son organisation et baisser ses coûts.

Ikea, l'entreprise suédoise numéro un mondial du meuble, a enregistré un recul de 32% de son bénéfice net à 1,5 milliard d'euros sur son exercice 2024/25 clos fin août, principalement en raison de l'accent mis sur la baisse des prix pour relancer l'activité.

Le chiffre d'affaires de l'exercice décalé a diminué de 1%, à 44,6 milliards d'euros, mais les volumes et le nombre de clients ont augmenté de près de 3%. (sda/awp/ats/afp)

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