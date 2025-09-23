faible pluie11°
DE | FR
burger
Suisse
Immobilier

«L’espoir s’est envolé»: les loyers vont grimper en Suisse

überbauung dübendorf
Les hauts immeubles de Dübendorf, à Zurich: ils jettent de l'ombre sur les maisons voisines, mais pour beaucoup, ils permettent surtout l'accès au logement.Image: keystone

Hausse des loyers: ce canton romand fausse les statistiques

Depuis 2000, les prix de la propriété ont augmenté de 133%. La Suisse est coincée dans une crise du logement dont elle ne semble pas près de sortir, comme beaucoup d'autres pays.
23.09.2025, 05:3323.09.2025, 05:33
Niklaus Vontobel / ch media

Il y avait un mince espoir pour les personnes en quête d’un appartement: que de nouveaux logements voient le jour et que la propriété redevienne un peu plus accessible d’ici quelques années. Mais cet espoir s’est déjà dissipé, selon Fredy Hasenmaile, chef économiste de Raiffeisen:

«La construction a légèrement repris pendant un temps, mais elle s’essouffle déjà»

En 2024, davantage de demandes de permis de construire pour des logements ont été déposées. Pas un boom, mais une hausse encourageante, qui aurait pu marquer la fin de la crise de la construction.

Mais cette année, le mouvement s’est déjà inversé: les demandes ont reculé nettement. Parallèlement, la demande de logements est aujourd’hui en moyenne plus forte que les années précédentes. L'offre ne suit donc pas la hausse de la demande.

A Genève, les loyers des coopératives sont 40% moins chers

Le constat est plus réjouissant si l'on s'intéresse aux chiffres des logements déjà autorisés, qui ont augmenté ces derniers mois. Mais selon Fredy Hasenmaile, cette amélioration ne tient qu’à quelques grands projets lancés à Genève, qui chamboulent les statistiques.

La pénurie de logement s'aggrave en Suisse

Tant que la tendance ne s'inversera pas, la situation empirera chaque année. De nouveaux ménages se forment, mais ils ne trouvent pas leur nid. Pour Fredy Hasenmaile, le constat est sans appel: le «déficit de logements» ne cesse de croître.

L'économiste en est convaincu: la pénurie durera encore au moins deux ans, probablement plus. Conséquences: loyers en hausse et galère pour les personnes en quête d’un logement.

Voici ce que 2500 francs par mois permettent de louer en Suisse romande

Depuis 2000, la Suisse a connu un «yo-yo» des loyers: une hausse jusqu’en 2015 (+54%), suivie d’un recul d’environ 10% jusqu’en 2021 grâce à une offre plus abondante dopée par les taux négatifs, avant de repartir fortement à la hausse. Aujourd’hui, les loyers sont de nouveau au niveau d’il y a dix ans: soit environ 50% plus chers qu’à la fin des années 1990. UBS prévoit encore +4% d’ici fin 2026.

Etre propriétaire est hors de portée en Suisse

La crise de la construction frappe aussi le marché de la propriété. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les prix ont grimpé de 22% en cinq ans, de 68% en quinze ans et de 133% en vingt-cinq ans. Sur la même période, les salaires n’ont progressé que de 30%.

Pour Fredy Hasenmaile, le problème central est l’inertie de la construction: elle ne suit pas la demande, car la priorité est mise ailleurs.

On protège les monuments, les paysages, les habitants contre le bruit, les propriétaires contre des bâtiments trop imposants. L'économiste déplore:

«Tout cela est important, mais le résultat est qu'on ne protège pas l'accès au logement»

Et quand une réforme est lancée, elle met des années à prendre effet. Exemple: la nouvelle loi sur le bruit n’entrera en vigueur qu’au printemps 2026, après dix ans de débats. «Cela montre qu’il n’existe pas de solutions rapides.»

La Suisse n’est pas une exception: la BRI relève que, dans la plupart des pays industrialisés, les prix des logements ont augmenté beaucoup plus vite que ceux des autres biens. La hausse moyenne est de 33% dans l’OCDE. L'augmentation est bien plus forte dans d'autres pays: +37% en Autriche, +48% au Luxembourg, +54% au Canada. La Suisse, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande se situent autour de +60%. Et des pays comme la Turquie, le Chili ou l’Islande ont vu leurs prix réels plus que doubler.

Les propriétaires entravent la construction

Edward Glaeser, professeur à l'université de Harvard, a étudié la situation américaine: même dans des villes comme Los Angeles ou Atlanta, où la densité est très faible comparée à New York, on ne parvient pas à construire assez. Sa conclusion: les propriétaires existants dictent de plus en plus les règles, bloquant de nouveaux projets pour protéger leurs intérêts.

Pourquoi la construction de logement diminue en Suisse

L’OCDE, met en avant le cas des Pays-Bas, où il manque 400 000 logements. La faute, selon elle, à une réglementation trop lourde et à la spéculation foncière. S’y ajoute une fiscalité trop favorable à la propriété, qui accentue les inégalités entre propriétaires et locataires.

Traduit de l'allemand

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Elle se fait agresser dans un tram à Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Hausse des loyers: ce canton romand fausse les statistiques
Depuis 2000, les prix de la propriété ont augmenté de 133%. La Suisse est coincée dans une crise du logement dont elle ne semble pas près de sortir, comme beaucoup d'autres pays.
Il y avait un mince espoir pour les personnes en quête d’un appartement: que de nouveaux logements voient le jour et que la propriété redevienne un peu plus accessible d’ici quelques années. Mais cet espoir s’est déjà dissipé, selon Fredy Hasenmaile, chef économiste de Raiffeisen:
L’article