Cette ville romande a connu une baisse marquée des loyers en janvier

Genève a connu une baisse marquée des loyers en janvier

image d'illustrationImage: Shutterstock

La nouvelle année débute par des baisses de loyers en Suisse. La moitié des cantons affichent une tendance négative.
16.02.2026, 17:1216.02.2026, 17:12

En janvier, la moitié des cantons suisses ont affiché des baisses de loyers, selon Homegate.ch. Alors que les loyers ont augmenté légèrement à Zurich, d'autres villes comme Genève et Lugano ont enregistré des diminutions.

En début d'année, les prix du logement ont reculé dans un nombre inhabituellement élevé de cantons, selon l'indice du portail immobilier Homegate.ch publié lundi en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cela concerne particulièrement Nidwald (-2,7%) et Schwytz (-2,0%).

Pourquoi tout le monde se rue sur ce nouvel immeuble à Genève

Au total, exactement la moitié des cantons affichent une tendance négative, bien que la moyenne nationale ait légèrement augmenté par rapport à décembre 2025.

Tendance marquée à Genève

Il apparaît également que les cantons ayant enregistré les plus fortes baisses en janvier avaient connu au cours des trois derniers mois des hausses marquées. En comparaison annuelle, les cantons des Grisons (+7,7%), de Glaris (+6,4%) et du Valais (+6,2%) ont enregistré les plus fortes augmentations des loyers, aucun canton n'affichant de recul sur un an.

Les baisses des loyers proposés sont également particulièrement répandues dans les villes analysées. Seule Zurich (+0,5%) a enregistré une hausse en janvier, toutes les autres villes affichant des valeurs stables ou en baisse. Cette tendance est particulièrement marquée à Genève (-1,2%) et à Lugano (-1,0%).

Berne discute d'une loi permettant des «hausses infinies de loyer»

En comparaison annuelle, les loyers ont augmenté dans toutes les villes, en particulier – et malgré un recul temporaire – à Lugano (+7,6%) et à Lucerne (+3,8%). (jzs/ats)

