Genève: La tour Atura aux Vernets croule sous les candidatures

Ce nouvel immeuble du PAV (quartiers de Praille-Acacias-Vernets) propose 256 appartements répartis sur 26 étages: du trois pièces au six pièces.Comptoir immobilier

Pourquoi tout le monde se rue sur ce nouvel immeuble à Genève

Victime de son succès, la plus haute tour d'habitation de Genève a dû suspendre le dépôt des candidatures. Les premiers habitants devraient s'y installer en mai.
13.02.2026, 11:0913.02.2026, 12:11

Elle culmine à 86 mètres le long du quai des Vernets. La tour Atura, plus haut immeuble d'habitation de Genève, s'apprête à accueillir ses premiers locataires.

Et il y en a eu, des intéressés: plus de 5000 dossiers de candidature ont été envoyés à la régie, pour les 256 appartements que compte l'édifice, rapporte la Tribune de Genève. Face à cet engouement, Swiss Life, en charge du projet, a carrément dû suspendre le dépôt de nouvelles candidatures.

«Nous avons été victimes de notre succès et avons même dû mettre un répondeur sur la ligne téléphonique, car ça n'arrêtait pas de sonner»
Alice Kha, gestionnaire d'actifs à Swiss Life

Du trois au six pièces

L'immeuble propose en effet plus de 200 appartements répartis sur 26 étages: cela va du trois pièces au six pièces. Tous sont destinés à la location, dont 50 classés comme d'utilité publique.

Luminosité des pièces, vues spectaculaires sur le Mont-Blanc, le lac ou la ville, semblent entre autres justifier cet engouement. Le bâtiment repose sur une trentaine de pieux enfoncés à 70 mètres de profondeur pour garantir sa stabilité dans un terrain humide, à quelques mètres de l'Arve.

Des loyers «modérés» dans la Tour Aturi

Si le succès s'explique par la qualité des appartements et les vues, c'est aussi le montant des loyers qui semble avoir joué un rôle clé. Les trois-pièces de 57 m² sont à 1692 francs charges comprises, les quatre-pièces de 70 m² à 2050 francs, les cinq-pièces de 95 m² à 2750 francs et les six-pièces de 114 m² à 3697 francs.

Les premiers habitants pourront emménager dès le 1er mai. Swiss Life promet une réponse d'ici fin février aux postulants. (dag)

