Voici ce que Migros prévoit pour l'avenir

Après des années de restructuration, Migros adopte une nouvelle vision axée sur la croissance durable et la participation de ses membres.

Florence Vuichard / ch media

Après des années de remaniements et de réductions, suivies d’une année de réflexion à l’occasion de son centenaire, Migros regarde désormais de nouveau vers l’avenir. Pour cela, le groupe présente une nouvelle «Vision» articulée autour de trois axes principaux.



En résumé:

Migros entend préserver sa position de leader, aujourd’hui mise à mal, et rester le premier recours de la population au quotidien. Elle veut renforcer sa communauté, autrement dit ses coopératrices et coopérateurs. Elle vise une croissance économiquement durable – condition nécessaire pour pouvoir reverser une partie de ses bénéfices à la population.

Cette vision, élaborée par le conseil d’administration de du géant orange, a été adoptée «à l’unanimité» par les 111 délégués le samedi 8 novembre, comme l’a annoncé le groupe lundi. Une décision qui réjouit la présidente de Migros, Ursula Nold:

«Avec cette vision, Migros assume sa responsabilité pour l’avenir. Migros a toujours été plus qu’une entreprise: c’était aussi une idée pour une société meilleure»

La présidente de Migros, Ursula Nold. Image: watson

Mais plusieurs indices suggèrent que la métamorphose de l’univers Migros est encore loin d’avoir dit son dernier mot.

Les objectifs

Ainsi, le groupe indique qu’«à partir de cette Vision», il s’agira dans les prochaines étapes de déterminer «comment le groupe Migros pourra poursuivre son développement organisationnel». Une formulation suffisamment vague pour laisser ouverte une large palette de scénarios:

Fusion de certaines coopératives régionales.

Renforcement de la nouvelle unité des supermarchés créée début 2024.

Micro-ajustements dans les processus internes.

Ce que la direction de Migros envisage précisément reste pour l’instant secret. «Aucun détail n’est encore connu», précise la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Par ailleurs, le groupe promet de «mieux définir» – autrement dit de renforcer – le rôle des 2,3 millions de coopératrices et coopérateurs, poursuit Huguenin-dit-Lenoir:

En pratique ça va donner quoi?

Mais la manière concrète d’y parvenir «n’a pas encore été élaborée».

«L’objectif est de favoriser leur participation aux décisions et de les associer activement au succès de Migros»

La nouvelle «Vision», qui doit entrer en vigueur à partir de 2026, ne modifie toutefois pas la stratégie actuelle: Migros continuera de concentrer ses activités sur ses quatre domaines principaux que sont l'alimentation, le non-alimentaire, les services financiers et la santé. (adapt jah)