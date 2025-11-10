en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Migros

Voici les 3 axes du projet «Vision 2035» de Migros

Voici ce que Migros prévoit pour l'avenir

Après des années de restructuration, Migros adopte une nouvelle vision axée sur la croissance durable et la participation de ses membres.
10.11.2025, 12:3210.11.2025, 12:32
Florence Vuichard / ch media

Après des années de remaniements et de réductions, suivies d’une année de réflexion à l’occasion de son centenaire, Migros regarde désormais de nouveau vers l’avenir. Pour cela, le groupe présente une nouvelle «Vision» articulée autour de trois axes principaux.

En résumé:

  1. Migros entend préserver sa position de leader, aujourd’hui mise à mal, et rester le premier recours de la population au quotidien.
  2. Elle veut renforcer sa communauté, autrement dit ses coopératrices et coopérateurs.
  3. Elle vise une croissance économiquement durable – condition nécessaire pour pouvoir reverser une partie de ses bénéfices à la population.

Cette vision, élaborée par le conseil d’administration de du géant orange, a été adoptée «à l’unanimité» par les 111 délégués le samedi 8 novembre, comme l’a annoncé le groupe lundi. Une décision qui réjouit la présidente de Migros, Ursula Nold:

«Avec cette vision, Migros assume sa responsabilité pour l’avenir. Migros a toujours été plus qu’une entreprise: c’était aussi une idée pour une société meilleure»
La nouvelle vision de Migros veut réconcilier performance économique et engagement collectif, deux piliers de son ADN coopératif.
La présidente de Migros, Ursula Nold.Image: watson

Mais plusieurs indices suggèrent que la métamorphose de l’univers Migros est encore loin d’avoir dit son dernier mot.

Les objectifs

Ainsi, le groupe indique qu’«à partir de cette Vision», il s’agira dans les prochaines étapes de déterminer «comment le groupe Migros pourra poursuivre son développement organisationnel». Une formulation suffisamment vague pour laisser ouverte une large palette de scénarios:

  • Fusion de certaines coopératives régionales.
  • Renforcement de la nouvelle unité des supermarchés créée début 2024.
  • Micro-ajustements dans les processus internes.

Ce que la direction de Migros envisage précisément reste pour l’instant secret. «Aucun détail n’est encore connu», précise la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Par ailleurs, le groupe promet de «mieux définir» – autrement dit de renforcer – le rôle des 2,3 millions de coopératrices et coopérateurs, poursuit Huguenin-dit-Lenoir:

En pratique ça va donner quoi?

Mais la manière concrète d’y parvenir «n’a pas encore été élaborée».

«L’objectif est de favoriser leur participation aux décisions et de les associer activement au succès de Migros»

La nouvelle «Vision», qui doit entrer en vigueur à partir de 2026, ne modifie toutefois pas la stratégie actuelle: Migros continuera de concentrer ses activités sur ses quatre domaines principaux que sont l'alimentation, le non-alimentaire, les services financiers et la santé. (adapt jah)

Plus d'articles sur la Migros
Migros baisse les prix de la viande et ça énerve
5
Migros baisse les prix de la viande et ça énerve
de Chantal Stäubli
Ces Genevois volent Migros «sans aucun scrupule»
1
Ces Genevois volent Migros «sans aucun scrupule»
Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire
3
Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire
de Harold Unterlerchner
Temu dépasse Migros et c'est «très inquiétant»
6
Temu dépasse Migros et c'est «très inquiétant»
de Harold Unterlerchner
Thèmes
Cette Migros flotte sur l'eau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Shein échappe — pour l'heure — à une suspension en France
La plateforme asiatique Shein échappe pour l'heure à une suspension en France, où elle ne vend plus «aucun produit illicite» en ligne mais reste «sous surveillance rapprochée des services de l'Etat», a annoncé le gouvernement.
«Les procédures judiciaires à l'encontre de Shein continuent», a précisé vendredi dans un communiqué le gouvernement français, qui engagera «dans les prochains jours de nouvelles procédures» à l'encontre d'autres plateformes où a été constatée «la vente de produits illicites».
L’article