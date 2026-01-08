Voici le bâtiment historique à Versoix. A droite, on distingue l'extension. Favarger dispose actuellement de quatre boutiques : une à lausanne et trois sur le canton de Genève. Image: favarger

Ces Genevois défient Läderach et visent «toute la Suisse»

La maison Favarger, basée à Genève, prévoit une boutique sur l’artère commerçante la plus chère du pays, où la concurrence est déjà bien installée.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Pour de nombreux touristes à Zurich, c’est l’un des arrêts incontournables sur la Bahnhofstrasse. Juste à l’entrée de la célèbre artère se trouve depuis de longues années une succursale de la chocolaterie Läderach. Des visiteurs du monde entier y assouvissent leur envie de sucre et achètent du chocolat suisse à rapporter à leurs proches.

En 2018, la concurrence s’est installée juste en face avec la confiserie lucernoise Bachmann, assortie d’une section Lindt. De quoi penser que l’offre en chocolat était déjà largement suffisante. Et pourtant, un nouveau chocolatier va bientôt s’ajouter à proximité immédiate, comme l’indique la Feuille officielle de la ville de Zurich.

La maison Favarger, basée à Versoix (GE), prévoit d’ouvrir sa première boutique en Suisse alémanique sur l’artère commerçante la plus chère du pays. Son porte-parole, Hugo Bottin, le confirme. L’entreprise a été fondée en 1826 et fête cette année son bicentenaire.

Favarger vise «toute la Suisse»

Favarger est ainsi la deuxième plus ancienne chocolaterie suisse, et la plus ancienne manufacture de chocolat du pays encore détenue et dirigée par une famille, selon Hugo Bottin.

Depuis quelques années, Favarger exploite ses propres boutiques à Genève et à Lausanne. Auparavant, ses créations étaient distribuées par des partenaires. A Genève, les célèbres marmites en chocolat, garnies de légumes en massepain, rencontrent chaque début décembre un grand succès à l’occasion de l’Escalade. L’entreprise a récemment vendu sa marque de chocolat Avelines au fabricant saint-gallois Maestrani (Minor, Munz).

Les marmites de Favarger sont notamment vendues simultanément dans les Coop et Migros genevoises. Image: dr

«Il a toujours fait partie de notre stratégie de proposer les créations Favarger dans toute la Suisse», explique Hugo Bottin. S'il ne révèle pas si d’autres ouvertures dans le pays ou même à l’étranger sont prévues, Blick a, de son côté, mis la main sur des informations qui suggèrent une ouverture prochaine à Bâle. On peut en effet notamment voir en quelques clics que Favarger serait en train de recruter un manager pour une arcade bâloise 👇.

Image: capture d'écran watson

Mais, de manière générale, l’entreprise reste discrète. Aucun chiffre n’est communiqué sur le nombre de collaborateurs ou sur le chiffre d’affaires:

«Concernant notre développement futur, nous communiquons volontairement avec retenue et au bon moment.» Hugo Bottin

Une boutique Favarger avec atelier participatif

Aucune date d’ouverture n’est encore fixée pour le magasin de la Bahnhofstrasse. En revanche, le concept est déjà connu et nous avons pu le consulter. L’entreprise y décrit le futur point de vente comme une «boutique haut de gamme à l’ambiance élégante, avec une dimension expérientielle».

Outre la vente de tablettes, pralinés et créations saisonnières, l’«Atelier du Chocolat» constituera un élément central du concept:

«Petits et grands pourront se glisser dans la peau de maîtres chocolatiers et créer leurs propres chocolats sous la conduite de professionnels.» Hugo Bottin.

Favarger ne compte toutefois pas se démarquer de Läderach uniquement grâce à cet atelier. Selon le concept d’exploitation, le chocolatier genevois restera également ouvert le dimanche. Läderach, de l’autre côté de la rue, demeure pour sa part fermé.

Läderach vise 300 points de vente

Le porte-parole de Läderach, Matthias Goldbeck, se montre néanmoins serein. L’entreprise se dit très satisfaite de son magasin de la Bahnhofstrasse. De plus, elle exploite deux autres boutiques à proximité immédiate, dans la gare centrale, ouvertes le dimanche:

«Ce qui nous permet de bien répondre aux besoins en chocolat de notre clientèle.» Matthias Goldbeck, porte-parole de Läderach

En termes de chiffre d’affaires et de réseau de succursales, Läderach joue dans une autre catégorie que Favarger. En Suisse, l’image de l’entreprise a certes souffert ces dernières années après la diffusion d’un documentaire de la télévision suisse sur les arrière-plans religieux de la famille propriétaire et les pratiques scandaleuses de son Eglise.

A ce propos 👇 Ce célèbre chocolatier suisse est accusé d'avoir battu des élèves

A l’étranger, en revanche, Läderach poursuit résolument son expansion. En novembre, la firme a inauguré à Toronto, au Canada, sa 250e chocolaterie dans le monde. Au cours des douze mois précédents, 50 nouveaux sites ont été ouverts, dont la 100e chocolaterie européenne à Hanovre. Läderach s’est en outre lancée sur de nouveaux marchés comme le Japon, l’Egypte, la Thaïlande et la Turquie. Pour l’année en cours, une cinquantaine d’ouvertures supplémentaires sont prévues. Läderach emploie désormais plus de 2500 personnes et est présent dans 28 pays.

Traduit de l'allemand