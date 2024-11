Migros vend une société qu'elle avait acquise en 2021

Migros sacrifie un produit suisse et ça énerve les éleveurs

Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Migros vend 12 de ses Bike World et licencie

Migros poursuit le recentrage de ses activités. La Fédération des Coopératives Migros (FCM) a cédé avec effet au 1er janvier 2025 la société de transports bernoise Kilcher Transporte à Ramon et Dulce Moser-Kilcher. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Plus de «Economie»

Migros a vendu la société de bernoise Kilcher Transporte au couple Ramon et Dulce Moser-Kilcher, qui détiendront l'entreprise à parts égales.

Les plus lus

Pourquoi l'argent de votre retraite est en danger

Des taux d'intérêt bas, des banques affaiblies: de plus en plus d'assurances-vie et de caisses de pension volent au secours financier des entreprises. Conséquence: des risques immenses.

«On est hors jeu», confie un initié à la condition que lui et son entreprise restent anonymes. Ce que ce professionnel suisse de l'investissement a appris en plus de trente ans de carrière, c'est qu'on ne s'expose jamais sans la perspective d'un bénéfice. Dans le jargon, on nomme «Private Debt» ce domaine que notre discret interlocuteur veut désormais abandonner à la concurrence, après des années lucratives.