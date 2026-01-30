ciel couvert
Economie
Migros

Migros ferme Ex Libris et l'activité sera gérée par Galaxus

An Ex Libris employee puts books on the Top 10 bookshelf in the Ex Libris store at Glatt Shopping Centre, pictured in Wallisellen, Canton of Zurich, Switzerland, on March 14, 2018. Due to the increasi ...
Image: KEYSTONE

Migros ferme toutes ses librairies Ex Libris en Suisse

Migros ferme les 15 librairies Ex Libris en Suisse. Environ 230 employés sont concernés. L’activité livres sera progressivement intégrée à Galaxus.
30.01.2026, 09:5630.01.2026, 10:42

Les 15 magasins d'Ex Libris seront fermés d'ici la fin de l'année. Migros va transférer progressivement son offre de livres en ligne à sa filiale Galaxus. En tout, 230 collaborateurs sont concernés.

Galaxus reprendra les activités en ligne d'Ex Libris d'ici la mi-2027, indique, vendredi, Migros . Dans cette perspective, les 15 magasins restant d'Ex Libris, tous situés en Suisse alémanique, seront fermés d'ici fin 2026. Confrontée à une baisse de fréquentation dans ses magasins, la filiale avait annoncé la fermeture de 43 de ses 57 points de vente en 2018, dont le dernier en Suisse romande, à Bienne.

Perte d'emploi

Ce transfert aura un impact sur le personnel. En tout, 230 collaborateurs d'Ex Libris seront concernés. Migros indique:

«Des suppressions de postes ne peuvent malheureusement être exclues»

Dans le cadre de la transformation, Daniel Röthlin, responsable d'Ex Libris depuis de nombreuses années, prendra sa retraite. La direction d'Ex Libris pendant l'intégration sera assurée, en étroite collaboration avec Digitec Galaxus, par Stephan Koller, responsable des finances, et Rafael Schenker, responsable des activités commerciales.

Développement suit

