Economie
Migros

Migros augmente les salaires de ses employés pour 2026

«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires

A l’occasion de son centenaire, Migros accorde une prime de 300 francs et une légère augmentation des salaires. Les représentants du personnel espéraient davantage.
30.10.2025, 09:0830.10.2025, 09:08

Les salaires chez Migros vont augmenter en 2026. Le géant orange a annoncé, jeudi, une hausse de la masse salariale de 0,3% à 0,4%. Les syndicats auraient voulu plus et craignent une augmentation des salaires réels faible.

Cette augmentation est «nettement supérieure» au renchérissement attendu de 0,2%, écrit Migros dans un communiqué. Il annonce également une prime pour les employés de 300 francs sous la forme d'une carte cadeau à l'occasion du centenaire de l'entreprise.

Migros est frappée par une nouvelle pénurie

«Même dans une période difficile pour Migros, nous prenons au sérieux les besoins de nos collaborateurs tout en tenant compte de la réalité économique», lit-on. La mise en oeuvre concrète des augmentations dans les filiales a été fixée, indique le géant orange. «L'accent est mis sur la reconnaissance des performances individuelles», écrit-il.

Les syndicats craignent que la hausse annoncée ne permette qu'une faible augmentation des salaires réels. Elle couvre d'ailleurs tout juste le renchérissement actuel selon l'indice national des prix à la consommation, écrivent la Société suisse des employés de commerce et l'Association suisse du personnel de la boucherie dans un communiqué.

Les partenaires sociaux disent toutefois reconnaître les efforts déployés par Migros pour ramener le groupe sur une voie plus calme et remédier à la perte d'image de l'année dernière. L'année 2024 a été marquée par une vaste restructuration du géant orange, qui avait annoncé la suppression de 1500 postes. (jah/ats)

