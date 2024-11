Nestlé compte sur son nouveau patron pour relancer la machine

Laurent Freixe est le nouveau patron de Nestlé depuis le mois de septembre. Image: watson/keystone

Le groupe veveysan affiche ses ambitions, deux mois après la nomination de son nouveau directeur général, Laurent Freixe.

Le nouveau patron de Nestlé veut s'attaquer à la complexité de l'entreprise afin de redémarrer croissance et rentabilité. Les marques en difficultés doivent être relancées et les activités dans les boissons et eaux minérales regroupées dans une unité distincte.

«Il y a fort à faire, mais je suis confiant», a lancé le Français Laurent Freixe mardi à Vevey, au siège social de la multinationale, ajoutant devant un parterre d'analystes avoir la volonté de «faire mieux avec moins».

Nestlé dépose en effet de 400 brevets et lance un millier d'innovations chaque année, un chiffre qui doit être divisé par deux:

«Nous voulons nous concentrer sur moins d'innovations (...), nous sommes déterminés à dépenser mieux» Laurent Freixe

Dans l'immédiat, le producteur notamment des capsules de café Nespresso, de l'eau minérale San Pellegrino ou encore des barres chocolatées Kitkat veut se serrer la ceinture, prévoyant de réaliser des économies d'au moins 2,5 milliards de francs d'ici fin 2027, en plus des précédentes initiatives de réduction des coûts de 1 milliard par an.

Interrogé sur d'éventuelles suppressions de postes, le patron a indiqué que ces mesures ne seront pas accompagnées «de restructurations significatives».

En 2025, le groupe s'attend à une amélioration de la croissance organique non spécifiée, assortie d'une péjoration «modérée» de la rentabilité opérationnelle courante récurrente.

A moyen terme, la société vise un chiffre d'affaires organique d'au moins 4% et une marge d'exploitation sous-jacente au minimum à 17%.

« Prendre ses marques »

«Le nouveau directeur général Laurent Freixe a pris ses marques avec un projet clair et des objectifs financiers», a souligné l'analyste de Vontobel, Jean-Philippe Bertschy. «Ce qui semblait encore impossible en début d'année est maintenant possible sous une nouvelle direction», a ajouté l'expert.

«Pas de grande surprise», a estimé Andreas von Arx, de Baader Helvea, soulignant que «Nestlé pense qu'en renouant avec ses 'anciennes manières' il améliorera» l'intérêt pour un investissement.

A la Bourse suisse, les investisseurs empochaient leurs bénéfices. Vers 14h10, le titre Nestlé reculait de 2,3% à 76,42 francs, dans un indice vedette SMI en baisse de 1,04%. (ats/awp)