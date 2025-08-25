De façon étonnante, les CEO de multinationales n'occupent plus le sommet des classements de compensations salariales. Image: Galderma / Keystone, montage watson

Le top 25 des patrons les mieux payés de Suisse a changé

En 2024, le directeur de Galderma, Flemming Ornskov a touché la rémunération la plus élevée parmi tous les CEO du pays. L’époque où seuls les chefs de multinationales occupaient le haut du classement est révolue.

Daniel Zulauf / ch media

L’analyse annuelle de la Fondation genevoise Ethos sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises cotées en Suisse confirme un phénomène récent. Les premières places du classement ne reviennent plus nécessairement aux patrons des géants comme Nestlé, Roche, Novartis ou UBS.

La grande surprise du classement

Avec un revenu annuel de près de 19 millions de francs, le Danois, Flemming Ornskov a surpris en prenant la première place du classement des rémunérations en Suisse. Depuis 2019, il dirige Galderma, une société spécialisée dans les traitements injectables contre les rides et autres produits dermatologiques.

Flemming Ornskov est le directeur général de l'ancienne filiale de Nestlé, Galderma. En 2024, il a gagné presque deux fois plus que Mark Schneider, l'ancien PDG de Nestlé. Image: Galderma

Avec une capitalisation de 32 milliards de francs, Galderma pourrait bientôt rejoindre l’indice SMI. Ce baromètre regroupe les 20 entreprises les plus valorisées à la Bourse suisse. Mais la société n’y figure pas encore.

Sergio Ermotti en troisième position

Flemming Ornskov doit son salaire exceptionnel à la réussite de l’introduction en bourse du printemps 2024. Selon Ethos, fondation suisse pour des investissements socialement responsables, trois quarts de sa rémunération ont été versés en actions, et leur valeur a doublé depuis leur émission.

Depuis déjà cinq ans, les actions de Partners Group font partie du SMI. Il reste pourtant étonnant que son directeur, l’Américain David Layton, avec 16,9 millions de francs, ait devancé Sergio Ermotti. Le Tessinois dirige pourtant UBS, une entreprise bien plus grande.

David Layton, PDG du gestionnaire de fortune Partners Group, basé à Zoug, a même dépassé Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, en termes de salaire en 2024. Image: Partners Group

La banque zurichoise est restée prudente quant à la rémunération de Sergio Ermotti, probablement pour des raisons politiques. Mais beaucoup s’attendaient à un salaire proche des 20 millions, alors qu'il a finalement touché un peu moins de 15 millions en 2024.

Selon l’analyse d’Ethos, il reste néanmoins le banquier le mieux payé d’Europe. Son concurrent Andrea Orcel, à la tête de la banque italienne Unicredit, est derrière avec 12,4 millions de francs.

Le patron de Novartis proche du podium

En quatrième position, toujours si on prend les revenus en Suisse, figure le patron de Novartis, Vasant Narasimhan, avec 14,2 millions de francs. En réalité, selon le classement des «revenus réalisés», son gain total atteint plutôt les 19,2 millions, ce qui le placerait à la 2e place des rémunérations du SMI.

Ethos

Cette somme est atteinte en intégrant dans le calcul le gain réalisé sur les actions et droits de participation issus des plans de rémunération à long terme.

Le salaire de Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, a augmenté moins fortement que prévu en 2024. Il reste néanmoins le banquier le mieux rémunéré d'Europe. Image: Keystone

Pour Jan Jenisch par exemple, l'ancien dirigeant de Holcim désormais à la tête de l’entreprise américaine Amrize, son revenu 2024 a atteint 45,8 millions de francs, selon Ethos. Rien que les options, attribuées les années précédentes et exercées à une valeur bien plus élevée, représentent 35 millions de francs, ce qui, selon ce calcul, propulse Jan Jenish à la première place des patrons les mieux rémunérés.

Petite entreprise, gros salaire

Dans le secteur pharmaceutique européen, Vasant Narasimhan et Thomas Schinecker de Roche ne figurent pas non plus en tête de classement. Le premier rang revient à Pascal Soriot, un ancien cadre de Roche, aujourd’hui CEO d’AstraZeneca, avec 18,7 millions de francs en 2024.

Ethos montre aussi que des dirigeants peuvent toucher des sommes considérables dans des sociétés plus modestes. Selon ses calculs, Michael Süss, directeur d’OC Oerlikon, aurait dû percevoir au maximum 1,6 million. L’entreprise industrielle affiche en effet une valorisation de moins d’un milliard de francs. Il a pourtant encaissé 9,6 millions. On peut espérer qu’au moins l’actionnaire principal, le Russe Viktor Vekselberg via sa holding Liwet, sache pourquoi.

Quant à la question récurrente du lien entre rémunérations et performance, Vincenz Kaufmann, directeur d’Ethos, a dû admettre lors de la présentation à Zurich:

«Nous avons fait beaucoup de calculs, mais nous n’avons toujours trouvé aucun lien statistique»

Une explication existe toutefois en examinant la place particulière qu'a la Suisse avec les rémunérations des présidents de conseils d’administration. Le droit suisse leur confère des responsabilités stratégiques plus étendues que dans d’autres pays. Mais ailleurs aussi, le rôle s’est étoffé et tend à se rapprocher de celui en Suisse, souligne Kaufmann.

Il n’empêche: le salaire médian des présidents de conseils des plus grandes sociétés cotées helvétiques atteint 1,3 million de francs. Cela reste environ le double de celui de leurs homologues britanniques.

Traduit de l'allemand par Joel Espi