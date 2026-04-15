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Helvetia Bâloise vise une forte croissance après sa fusion

Le nouveau géant de l'assurance suisse affiche ses ambitions

Après leur fusion, Helvetia Bâloise affiche des objectifs ambitieux, avec croissance et dividendes, tandis que les suppressions de postes se poursuivent.
15.04.2026, 15:5515.04.2026, 15:55

Le groupe d'assurance Helvetia Baloise assure être bien positionné pour relever les défis de son marché. Les chiffres présentés pour 2025 sont solides et ouvrent des perspectives positives pour l'entreprise fusionnée, qui se reflètent dans de nouveaux objectifs à moyen terme ambitieux. Les importantes suppressions de postes prévues pour atteindre les synergies visées ont déjà débuté.

«En matière d'intégration, nous avons encore beaucoup à faire, mais nous espérons néanmoins pouvoir maintenir, voire renforcer, nos positions sur le marché au cours des prochaines années», a déclaré le directeur général (CEO) Fabian Rupprecht mercredi lors d'une conférence téléphonique.

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Sur la base de chiffres non audités d'illustration, le groupe a réalisé un bénéfice sous-jacent de 1,03 milliard et un volume d'affaires combiné pro forma de 19,84 milliards, reflétant l'envergure accrue de la nouvelle entité.

Des capitaux propres de 13,8 milliards

Les résultats combinés pro forma partent du principe que la fusion a eu lieu un an plus tôt. Ces résultats alignent les résultats de la Bâloise sur les principes et hypothèses comptables d'Helvetia, et tiennent compte des effets comptables liés à la fusion. Sur la base de ces calculs, le rendement sous-jacent des fonds propres ajustés s'élève à 15,4% pour l'année 2025, tandis que le ratio combiné s'établit à 92,8%. Le ratio SST est estimé à environ 260% à la fin décembre.

Le groupe consolidé affichait des capitaux propres de 13,8 milliards à la fin de l'année 2025.

Synergies déjà en partie réalisées

L'intégration des deux entreprises suit son cours. En fin d'année, des synergies de 139 millions avaient été obtenues, sur les 350 millions toujours ciblées d'ici 2028.

Concernant les suppressions de postes prévues:

  • A l'issue du premier partiel, plus de 1100 postes en équivalents plein temps avaient déjà disparus.
  • Sur un effectif de 22 000 personnes, entre 2000 et 2600 emplois seront biffés d'ici 2028, a souligné Helvetia Bâloise.

L'entreprise veut poursuivre sa croissance de manière disciplinée. Fabian Rupprecht commente:

«Nous voyons surtout des opportunités de croissance sur nos marchés spécialisés»
CEO Fabian Rupprecht spricht an der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Versicherungen, am Freitag, 25. April 2025, in St. Gallen. Die beiden fuehrenden Schweizer Versicherungsgruppen Baloise ...
Fabian Rupprecht.Keystone

A l'heure actuelle, l'activité spécialisée, qui comprend notamment la réassurance active, les assurances transport maritime et aérien ou les assurances vie proposées depuis le Luxembourg, contribue à hauteur de 12% au volume d'affaires combiné.

Nouveau produits et objectifs

Les premiers produits communs Helvetia Baloise seront lancés dès le mois de juillet. Les nouveaux objectifs ciblent un bénéfice par action (EPS) en hausse de 10 à 12% par an, tandis que le rendement des fonds propres est ciblée de 16 à 18% entre 2026 et 2028.

Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse, à 7,70 francs par titre, ce qui représente 765,5 millions au total. Ce montant est supérieur de 5,4% par rapport aux versements combinés de Helvetia et Bâloise au titre de l'exercice précédent.

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Entre 2026 et 2028, l'entreprise fusionnée compte verser à ses actionnaires plus de 2,8 milliards de francs à titre de dividende. En 2029, le dividende devrait ainsi être supérieur de 50% au niveau de celui de 2025, grâce à une génération de liquidités plus importante et plus diversifiée. (jah/ats)

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