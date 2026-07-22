Voici les plus beaux buts du Mondial: lequel préférez-vous?
La plupart des récompenses de la Coupe du monde ont été décernées. L'Espagnol Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'or du meilleur buteur. Il reste toutefois une distinction importante à attribuer: le plus beau but du tournoi. La Fifa a proposé 12 candidatures et a lancé un appel au vote.
Et vous, vous en pensez quoi? Ci-dessous, vous pouvez visionner tous les buts et leur attribuer une note de zéro à dix.
Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)
Phase de poules contre le Qatar
L'ailier, âgé de seulement 18 ans, commence par un dribble remarquable avant de marquer de loin.
Julian Alvarez (Argentine)
Quart de finale contre la Suisse
Un coup dur pour la Suisse. Après l'expulsion de Breel Embolo, l'équipe nationale a défendu héroïquement. Mais face à la frappe magistrale de Julian Alvarez en prolongation, même Gregor Kobel, pour une fois, s'est retrouvé impuissant.
Jude Bellingham (Angleterre)
Match pour la troisième place contre la France
C'est la cerise sur le gâteau de ce match complètement fou. A la 98e minute, Bellingham se lance dans une course en solitaire de rêve et met le point final à ce spectacle à 10 buts.
Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert)
Seizièmes de finale contre l'Argentine
Le Cap-Vert, grand outsider, a poussé l'Argentine au bord de l'élimination en seizièmes de finale. L'égalisation de Sidny Lopes Cabral en prolongation, portant le score à 2-2, a été particulièrement impressionnante.
Erling Haaland (Norvège)
Huitièmes de finale contre le Brésil
La preuve qu'il ne faut surtout pas laisser le moindre espace à Erling Haaland. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface de réparation, tire dans le petit filet opposé et marque.
Wilson Isidor (Haïti)
Phase de poules contre le Maroc
Le troisième match de poule entre le Maroc et Haïti a offert un spectacle inattendu. L'équipe outsider a mis en difficulté le Maroc et a inscrit un but de rêve par l'intermédiaire de Wilson Isidir: une frappe magistrale de loin dans la lucarne.
Elijah Just (Nouvelle-Zélande)
Phase de poules contre l'Iran
Belle performance de toute l'équipe. La Nouvelle-Zélande a bien combiné face à l'Iran et Elijah Just a conclu l'action pour leur donner une avance précoce de 1-0.
Daizen Maeda (Japon)
Phase de poules contre la Suède
En réalité, c'est la passe qui impressionne ici, plus que le but lui-même. Mais la passe décisive de Ritsu Doan est vraiment exceptionnelle.
Kylian Mbappé (France)
Phase de poules contre le Sénégal
Le match France-Sénégal est déjà entré dans le temps additionnel lorsque Mbappé, un peu trop libre, inscrit un but magnifique des 29 mètres.
Lionel Messi (Argentine)
Phase de groupes contre l'Algérie
C'est le début d'un tournoi historique, mais encore sans titre, pour Messi. Face à l'Algérie, il donne l'avantage à l'Argentine en début de rencontre. A la fin du match, il aura inscrit un triplé et battu le record de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.
Eldor Shomurodov (Ouzbékistan)
Phase de poules contre la RDC
Le but était-il intentionnel ou plutôt le résultat d'un centre mal ajusté? Quoi qu'il en soit, le ballon était au fond des filets et l'Ouzbékistan, qui participait à sa première Coupe du monde, menait face à la RDC.
Ferran Torres (Espagne)
Finale contre l'Argentine
Sans aucun doute le but le plus important de cette Coupe du monde: Ferran Torres inscrit le goal de la victoire pour l’Espagne contre l’Argentine en prolongation, offrant le titre à son pays. Mais la passe décisive de Nico Williams fut également remarquable.