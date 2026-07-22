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Voici les plus beaux buts du Mondial: lequel préférez-vous?

epa13062183 Wilson Isidor of Haiti celebrates after scoring the 1-2 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Morocco against Haiti, in Atlanta, Georgia, USA, 24 June 2026. EPA/RONALD WITT ...
L'Haïtien Wilson Isidor fait partie de la sélection.Keystone

Voici les plus beaux buts du Mondial: lequel préférez-vous?

Après la Coupe du monde, il ne reste plus qu'une question à trancher: quel a été, au juste, le plus beau but du tournoi? Vous pouvez voter ci-dessous.
22.07.2026, 05:2822.07.2026, 05:28
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

La plupart des récompenses de la Coupe du monde ont été décernées. L'Espagnol Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'or du meilleur buteur. Il reste toutefois une distinction importante à attribuer: le plus beau but du tournoi. La Fifa a proposé 12 candidatures et a lancé un appel au vote.

Et vous, vous en pensez quoi? Ci-dessous, vous pouvez visionner tous les buts et leur attribuer une note de zéro à dix.

Table des matières
Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)
Julian Alvarez (Argentine)
Jude Bellingham (Angleterre)
Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert)
Erling Haaland (Norvège)
Wilson Isidor (Haïti)
Elijah Just (Nouvelle-Zélande)
Daizen Maeda (Japon)
Kylian Mbappé (France)
Lionel Messi (Argentine)
Eldor Shomurodov (Ouzbékistan)
Ferran Torres (Espagne)

Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

Phase de poules contre le Qatar

L'ailier, âgé de seulement 18 ans, commence par un dribble remarquable avant de marquer de loin.

Vidéo: SRF

Julian Alvarez (Argentine)

Quart de finale contre la Suisse

Un coup dur pour la Suisse. Après l'expulsion de Breel Embolo, l'équipe nationale a défendu héroïquement. Mais face à la frappe magistrale de Julian Alvarez en prolongation, même Gregor Kobel, pour une fois, s'est retrouvé impuissant.

Vidéo: SRF

Jude Bellingham (Angleterre)

Match pour la troisième place contre la France

C'est la cerise sur le gâteau de ce match complètement fou. A la 98e minute, Bellingham se lance dans une course en solitaire de rêve et met le point final à ce spectacle à 10 buts.

Vidéo: SRF

Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert)

Seizièmes de finale contre l'Argentine

Le Cap-Vert, grand outsider, a poussé l'Argentine au bord de l'élimination en seizièmes de finale. L'égalisation de Sidny Lopes Cabral en prolongation, portant le score à 2-2, a été particulièrement impressionnante.

Vidéo: SRF

Erling Haaland (Norvège)

Huitièmes de finale contre le Brésil

La preuve qu'il ne faut surtout pas laisser le moindre espace à Erling Haaland. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface de réparation, tire dans le petit filet opposé et marque.

Vidéo: SRF

Wilson Isidor (Haïti)

Phase de poules contre le Maroc

Le troisième match de poule entre le Maroc et Haïti a offert un spectacle inattendu. L'équipe outsider a mis en difficulté le Maroc et a inscrit un but de rêve par l'intermédiaire de Wilson Isidir: une frappe magistrale de loin dans la lucarne.

Vidéo: SRF

Elijah Just (Nouvelle-Zélande)

Phase de poules contre l'Iran

Belle performance de toute l'équipe. La Nouvelle-Zélande a bien combiné face à l'Iran et Elijah Just a conclu l'action pour leur donner une avance précoce de 1-0.

Vidéo: SRF

Daizen Maeda (Japon)

Phase de poules contre la Suède

En réalité, c'est la passe qui impressionne ici, plus que le but lui-même. Mais la passe décisive de Ritsu Doan est vraiment exceptionnelle.

Vidéo: SRF

Kylian Mbappé (France)

Phase de poules contre le Sénégal

Le match France-Sénégal est déjà entré dans le temps additionnel lorsque Mbappé, un peu trop libre, inscrit un but magnifique des 29 mètres.

Vidéo: SRF

Lionel Messi (Argentine)

Phase de groupes contre l'Algérie

C'est le début d'un tournoi historique, mais encore sans titre, pour Messi. Face à l'Algérie, il donne l'avantage à l'Argentine en début de rencontre. A la fin du match, il aura inscrit un triplé et battu le record de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.

Vidéo: SRF

Eldor Shomurodov (Ouzbékistan)

Phase de poules contre la RDC

Le but était-il intentionnel ou plutôt le résultat d'un centre mal ajusté? Quoi qu'il en soit, le ballon était au fond des filets et l'Ouzbékistan, qui participait à sa première Coupe du monde, menait face à la RDC.

Vidéo: SRF

Ferran Torres (Espagne)

Finale contre l'Argentine

Sans aucun doute le but le plus important de cette Coupe du monde: Ferran Torres inscrit le goal de la victoire pour l’Espagne contre l’Argentine en prolongation, offrant le titre à son pays. Mais la passe décisive de Nico Williams fut également remarquable.

Vidéo: SRF
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Un détail sur cette photo intrigue les internautes
L’absence de Trump sur la photo publiée par l’Espagne après son sacre intrigue, alors que le président américain était bien présent sur scène.
La scène avait un air de déjà-vu. Après avoir remis le trophée de la Coupe du monde au capitaine Rodri, le président américain Donald Trump est resté sur l’estrade, au beau milieu des nouveaux champions du monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement dû intervenir pour le guider sur le côté, puis l’accompagner hors de la scène.
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