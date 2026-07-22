L'Haïtien Wilson Isidor fait partie de la sélection. Keystone

Voici les plus beaux buts du Mondial: lequel préférez-vous?

Après la Coupe du monde, il ne reste plus qu'une question à trancher: quel a été, au juste, le plus beau but du tournoi? Vous pouvez voter ci-dessous.

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La plupart des récompenses de la Coupe du monde ont été décernées. L'Espagnol Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'or du meilleur buteur. Il reste toutefois une distinction importante à attribuer: le plus beau but du tournoi. La Fifa a proposé 12 candidatures et a lancé un appel au vote.

Et vous, vous en pensez quoi? Ci-dessous, vous pouvez visionner tous les buts et leur attribuer une note de zéro à dix.

Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

Phase de poules contre le Qatar

L'ailier, âgé de seulement 18 ans, commence par un dribble remarquable avant de marquer de loin.

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Julian Alvarez (Argentine)

Quart de finale contre la Suisse

Un coup dur pour la Suisse. Après l'expulsion de Breel Embolo, l'équipe nationale a défendu héroïquement. Mais face à la frappe magistrale de Julian Alvarez en prolongation, même Gregor Kobel, pour une fois, s'est retrouvé impuissant.

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Jude Bellingham (Angleterre)

Match pour la troisième place contre la France

C'est la cerise sur le gâteau de ce match complètement fou. A la 98e minute, Bellingham se lance dans une course en solitaire de rêve et met le point final à ce spectacle à 10 buts.

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Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert)

Seizièmes de finale contre l'Argentine

Le Cap-Vert, grand outsider, a poussé l'Argentine au bord de l'élimination en seizièmes de finale. L'égalisation de Sidny Lopes Cabral en prolongation, portant le score à 2-2, a été particulièrement impressionnante.

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Erling Haaland (Norvège)

Huitièmes de finale contre le Brésil

La preuve qu'il ne faut surtout pas laisser le moindre espace à Erling Haaland. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface de réparation, tire dans le petit filet opposé et marque.

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Wilson Isidor (Haïti)

Phase de poules contre le Maroc

Le troisième match de poule entre le Maroc et Haïti a offert un spectacle inattendu. L'équipe outsider a mis en difficulté le Maroc et a inscrit un but de rêve par l'intermédiaire de Wilson Isidir: une frappe magistrale de loin dans la lucarne.

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Elijah Just (Nouvelle-Zélande)

Phase de poules contre l'Iran

Belle performance de toute l'équipe. La Nouvelle-Zélande a bien combiné face à l'Iran et Elijah Just a conclu l'action pour leur donner une avance précoce de 1-0.

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Daizen Maeda (Japon)

Phase de poules contre la Suède

En réalité, c'est la passe qui impressionne ici, plus que le but lui-même. Mais la passe décisive de Ritsu Doan est vraiment exceptionnelle.

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Kylian Mbappé (France)

Phase de poules contre le Sénégal

Le match France-Sénégal est déjà entré dans le temps additionnel lorsque Mbappé, un peu trop libre, inscrit un but magnifique des 29 mètres.

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Lionel Messi (Argentine)

Phase de groupes contre l'Algérie

C'est le début d'un tournoi historique, mais encore sans titre, pour Messi. Face à l'Algérie, il donne l'avantage à l'Argentine en début de rencontre. A la fin du match, il aura inscrit un triplé et battu le record de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.

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Eldor Shomurodov (Ouzbékistan)

Phase de poules contre la RDC

Le but était-il intentionnel ou plutôt le résultat d'un centre mal ajusté? Quoi qu'il en soit, le ballon était au fond des filets et l'Ouzbékistan, qui participait à sa première Coupe du monde, menait face à la RDC.

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Ferran Torres (Espagne)

Finale contre l'Argentine

Sans aucun doute le but le plus important de cette Coupe du monde: Ferran Torres inscrit le goal de la victoire pour l’Espagne contre l’Argentine en prolongation, offrant le titre à son pays. Mais la passe décisive de Nico Williams fut également remarquable.