Voici où on trouve le café le moins cher de Suisse alémanique

En 2024, une tasse de café coûte en moyenne 4,58 francs en Suisse alémanique, marquant une hausse annuelle de 9 centimes, cinquième consécutive.

Le prix moyen d'une tasse de café au restaurant se monte à 4,58 francs en 2024 en Suisse alémanique (+9 centimes sur un an). Il s'agit de la cinquième année consécutive de hausse.

Par endroits, le prix du petit noir peut atteindre jusqu'à 6 francs, indique lundi la faîtière CafetierSuisse dans un communiqué à l'occasion de son coup de sonde annuel.

Des prix variables

Sur les dix dernières années, la tasse de café a augmenté de 36 centimes en moyenne (+9%). Les prix alémaniques les plus bas se situent dans les cantons de Soleure et Argovie. C'est à Zoug qu'ils sont les plus élevés: 4,84 francs en moyenne.

Dans le canton de Zurich, la moyenne est de 4,78 francs, avec des pointes autour des 6 francs. Il faut débourser 4,72 francs en moyenne en ville de Berne.

Le canton d’Argovie propose les prix les plus bas, avec un tarif à 2,50 francs. Toutefois, le prix moyen y reste à 4,50 francs. En revanche, Soleure décroche la palme avec un prix moyen de 4,45 francs. Dans ce canton, un café peut être trouvé entre 3,50 et 5,00 francs.

Le président de Cafetiersuisse Hans-Peter Oettli a indiqué qu'il fallait s'attendre à de nouvelles hausses, comparables aux précédentes, pour 2025. En cause, l'augmentation permanente des coûts, en particulier les dépenses de personnel, qui représentent environ la moitié des dépenses des restaurateurs, a-t-il précisé lundi en visioconférence. En outre, la demande reste forte.

Et en Suisse romande?

Aucun chiffre n'était disponible pour la Suisse romande. Mais les observations de Keystone-ATS permettent de dire que le prix du café y est en moyenne sensiblement voire beaucoup plus bas qu'outre-Sarine. (jah/ats)