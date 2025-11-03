Voici pourquoi les faillites d’entreprises explosent en suisse

bien ensoleillé
Les faillites d’entreprises atteignent un niveau record en Suisse

Le nombre d’entreprises insolvables a bondi de 40%, alors même que les créations d’entreprises augmentent légèrement.
03.11.2025, 11:1003.11.2025, 11:10

Les faillites d'entreprises ont flambé à un niveau record depuis le début de l'année, dû en particulier à une réforme législative qui oblige les créanciers publics à engager une telle procédure pour faire valoir leurs créances.

Au total, 6274 procédures d'insolvabilité ont été ouvertes depuis le début de l'année, soit un bond de 40% par rapport à l'année précédente, indique le cabinet Dun & Bradstreet lundi dans un communiqué. En parallèle, les créations d'entreprises ont augmenté de 4%.

Une modification de loi

Outre le contexte économique difficile, cette évolution est liée à une modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), entrée en vigueur le 1er janvier dernier, précise le cabinet de conseil.

Cette dernière implique que les créanciers publics, tels que les autorités fiscales ou les assurances sociales, fassent valoir leur créances impayées systématiquement par le biais de procédures de faillites. Jusqu'alors, elles pouvaient le faire en engageant des poursuites, ce qui permettait à de nombreuses entreprises surendettées de poursuivre leurs activités.

Le relevé montre en outre de fortes disparités régionales.

  • La Suisse centrale enregistre la plus nette hausse du nombre de faillites(+48%).
  • Elle est suivie de l'Espace Mittelland (+44%), du nord-ouest et de l'est de la Suisse (+43% chacun)
  • Le sud-ouest de la Suisse (+42%).
  • La hausse a été un peu plus modérée au Tessin (+34%).
  • A Zurich c'est +28%.

Quels secteurs sont touchés?

L'analyse montre en outre une augmentation généralisée dans tous les secteurs, en particulier celui de la fabrication de biens durables (+64%), le secteur informatique (+60%), les holdings et les sociétés d'investissement (+59%) et les services aux entreprises (+55%). On peut lire:

«Cette évolution montre que la réforme touche principalement les entreprises qui étaient déjà confrontées à des problèmes de liquidités ou à des difficultés structurelles.»

La conjoncture incertaine n'a pas empêché une hausse des créations d'entreprises. Au cours des trois premiers trimestres de l'année, 40 866 nouvelles entreprises ont été inscrites au registre du commerce, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente.

La Suisse centrale a été la plus prolifique (+11%), suivie de Zurich (+6%) et du nord-ouest et du sud-ouest de la Suisse (+4% chacun). L'Espace Mittelland a connu une légère augmentation de 2%, tandis que le nombre de nouvelles entreprises a stagné au Tessin et a légèrement diminué en Suisse orientale (-1%). Par secteur, l'immobilier s'est démarqué (+20%), tout comme les holdings (+17%) et les technologies de l'information (+16%). En revanche, le commerce de détail (-11%), le transport terrestre et la logistique (-5%) ainsi que l'hôtellerie et la restauration (-3%) ont enregistré des baisses. (jah/ats)

