L’argent de poche divise la Suisse, la preuve en graphes

Image: Shutterstock

Les enfants romands reçoivent plus tard et moins d’argent de poche que les Alémaniques, révèle un sondage Postfinance présenté mercredi.

Les enfants romands reçoivent de l'argent de poche plus tard que les enfants alémaniques, selon un sondage présenté mercredi par Postfinance. Et lorsqu'ils sont plus grands, ils reçoivent nettement moins d'argent que leurs camarades d'outre-Sarine.

Trois quarts des enfants alémaniques âgés de sept à huit ans ont droit à de l'argent de poche. En Suisse romande, cette proportion chute à 40%. Plus de la moitié des parents sondés en Suisse romande (57%) estiment que les besoins des enfants sont déjà couverts par la famille et 52% considèrent que les enfants sont trop jeunes.

Une fois adolescents, les jeunes Alémaniques âgés de 15 à 16 ans reçoivent environ 82 francs chaque mois, contre 50 francs pour les Romands. Deux ans plus tard, l'écart se creuse encore: 170 francs en Suisse alémanique contre 100 francs en Suisse romande.

En moyenne, la somme en Suisse passe d'environ 5 à 15 francs par mois pour les enfants âgés de cinq à dix ans. Ce n'est qu'à partir de 12 ans qu'elle devient plus élevée: les enfants reçoivent alors entre 20 et 35 francs, puis 40 francs (14 ans), puis entre 50 et 150 francs (16 ans).

Quatre personnes sur cinq mettent au moins une petite partie de cette somme de côté. Un cinquième dépense tout.

L'enquête a été réalisée par l'institut de sondage Sotomo à la demande de Postfinance. Le sondage a été mené du 12 au 25 février auprès de 1429 personnes qui ont au moins un enfant âgé entre 5 et 18 ans. (jah/ats)