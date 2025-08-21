faible pluie18°
Les fromages les plus exportés de Suisse vont vous étonner

Switzerland. canton Fribourg. Gruyeres. traditional cheese. (Photo by: Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Eh non! Le gruyère ne fait pas partie des fromages les plus exportés de Suisse.Universal Images Group Editorial
La Suisse a exporté 1618,3 tonnes de fromages supplémentaire durant le premier semestre 2025 soit une hausse de 3,9% par rapport à 2024.
21.08.2025, 12:5321.08.2025, 12:53
Avec 76 tonnes supplémentaires durant les six premiers mois de 2025, ce sont les exportations de Sbrinz AOP qui ont connu la hausse la plus spectaculaire: 308,5% par rapport à la même période en 2024. Près de 83 des 101 tonnes de Sbrinz exporté durant cette année l'ont été vers l'Italie - selon les statistiques publiées jeudi par TSM fiduciaire.

Au sommet du classement? Le mascarpone et la ricotta ont aussi vu leur exportation grimper (186,8%) en 2025, soit près de 124 tonnes supplémentaires exportées depuis le début de l'année.

Mais la donne n'est pas la même pour tous les fromages: le Vacherin Mont-d'Or AOP a vu ses exportations chuter de plus de 74% (-51,8 tonnes). Quant aux quantités exportées des principales sortes de fromage, tels le Gruyère ou l'Emmentaler, elles ont peu varié.

Par rapport aux six premiers mois de 2024, les importations sont aussi en hausse depuis le début de l'année. Avec 47 859 tonnes de fromages importés, la hausse se monte à 3,2% (+1476,5 tonnes). Le fromage le plus importé est la mozzarella avec 2292,8 tonnes. (mbr/ats)

